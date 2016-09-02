Кинонаграда Безрукова - первая среди равных?

Первую в жизни, по собственному утверждению, кинонаграду получил на фестивале «Восток & Запад. Классика и Авангард» известный российский киноактер Сергей Безруков за вклад в современное киноискусство.

Президент проходящего в Оренбурге девятого международного фестиваля Татьяна Воронецкая сопроводила вручение «Сарматского льва» Безрукову словами, что это не итоговая награда, а стимул для дальнейших профессиональных успехов, хотя Сергей уже стал героем для поклонников и последователей. Безруков согласился с этим, заявив, что жизнь в 43 года для него только начинается, и всё бывает впервые. Что имел в виду актёр, называя вчерашнюю кинонаграду первой после порядка двадцати присужденных ранее и перечисленных в интернете – осталось за кадром.

«Сарматского льва» актёру вручили после презентации фильма «После тебя», снятого его супругой Анной Матисон. Кроме участия в фестивале, Безруков посетил открытие местной школы в посёлке Городки и встретился с учащимися Оренбургского президентского кадетского корпуса.

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