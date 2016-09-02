Музеи Москвы в День города будут работать бесплатно

На грядущих выходных Москва отметит свой День города. В честь торжества 88 музеев столицы приняли решение работать бесплатно. Среди участников акции - галерея Музея Москвы, «Солянка ВПА» и другие.

Бесплатный вход обеспечат москвичам и гостям города такие музеи, как Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал «Манеж», музей-панорама «Бородинская битва», Московская усадьба Деда Мороза, «Мультимедиа-арт-музей», Музей моды и Дарвиновский музей...

Сообщается, что 10 и 11 сентября бесплатный вход в музеи будет для всех категорий граждан. Почти все музеи подготовили праздничные программы ко Дню города.

Например, в Дарвиновском музее покажут оживших динозавров и можно будет погладить белого медведя - такую возможность предоставляют технологии дополненной реальности.