Новый фильм со звездой “Настоящего детектива” с треском провалился в американском прокате

Драма “Море деревьев”, главную роль в которой исполнил Мэттью Макконахи, известный по фильмам “Интерстеллар” и “Даласский клуб покупателей”, а также сериалу “Настоящий детектив”, провалился в прокате. За пять дней, в течение которых фильм демонстрировался в кинотеатре, было собрано всего 2,7 тысячи долларов.

Картина вошла в основную программу 68-го Каннского кинофестиваля, но была негативно воспринята зрителями. Критики назвали фильм самой провальной работой режиссера Гаса ван Сента, а игру задействованных актеров - беспомощной.

Ранее Гас ван Сент становился лауреатом главной премии Каннского фестиваля. В 2003 году он получил Золотую пальмовую ветвь за ленту “Слон”, а также приз за лучшую режиссуру.

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