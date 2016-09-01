В Петербурге состоится премьера рок-оратории Книга Воскресенья

2 сентября группа «Оргия Праведников» предсавляет в клубе

AURORA

рок-ораторию «Книга Воскресенья».

История работы над текстом и музыкальным материалом достаточно длинная. Окончательное оформление оратории завершилось только в этом году.

Воскресенье - победа жизни над смертью - и есть центральная тема текста произведения. Нельзя сказать, что тема новая, скорее наоборот, поэтому целью авторов было попытаться передать зрителю свое понимание этой всеобъемлющей темы, свою стилистику.

Участники группы хотели увидеть свою работу с разных сторон, глазами разных людей. Короче, зрителям придется пройти немножко огня и может быть чуток воды, но зато выпасть из своего уютного гнездышка, и постоять на «ветру» и под «дождем. Можно на многое открыть глаза и тогда будет польза.

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