В Александринском театре новый главный режиссер Николай Рощин

В преддверии 261-го театрального сезона в Петербургском Александринском театре произошло значимое сюбытие — назначение главным режиссером Николая Рощина. В истории этого театра бывали случаи, когда при художественном руководителе (в данном случае Валерии Фокине) был главный режиссер.

Приход нового режиссера всегда очень сложный, эмоциональный, исихологический и волевой процесс. Однако в данном случае он еще усложняется личностными мотивами общения художественного руководителя и главного режиссера.

Мы пока не знаем как сложатся эти отношения и как они повлияют на творческий процесс, работу с актерским коллективом, но, безусловно, к определенной перестройке должны быть готовы все службы и сотрудники театра.

Сейчас Рощин занят постановкой спектакля «Баня» Маяковского. Выпуск этого спектакля станет для него отправной точкой, стартом

Старейший публичный театр России,учрежденный еще Елизаветой в 1756 г. переворачивает новую страницу своей истории, надеемся счастливую.

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