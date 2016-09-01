В Александринском театре новый главный режиссер Николай Рощин
1 сентября 2016, 10:42 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Приход нового режиссера всегда очень сложный, эмоциональный, исихологический и волевой процесс. Однако в данном случае он еще усложняется личностными мотивами общения художественного руководителя и главного режиссера.
Мы пока не знаем как сложатся эти отношения и как они повлияют на творческий процесс, работу с актерским коллективом, но, безусловно, к определенной перестройке должны быть готовы все службы и сотрудники театра.
Сейчас Рощин занят постановкой спектакля «Баня» Маяковского. Выпуск этого спектакля станет для него отправной точкой, стартом
Старейший публичный театр России,учрежденный еще Елизаветой в 1756 г. переворачивает новую страницу своей истории, надеемся счастливую.
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