МХАТ им. М.Горького открывает 119–й театральный сезон

1 сентября в Московском Художественном академическом Театре им М. Горького состоится традиционный сбор труппы. 15 сентября МХАТ им. М.Горького открывает новый, 119 –й театральный сезон спектаклем «Васса Железнова». В главной роли — художественный руководитель театра н. а. СССР Т.В. Доронина.

Памятное и значительное событие не только для МХАТ им. М.Горького, но и для всей российской культуры, которым отмечен нынешний сезон, - 60-летие творческой деятельности выдающейся актрисы, режиссера, театрального деятеля Татьяны Васильевны Дорониной.

После окончания Школы - студии МХАТ в 1956 году Т.В. Доронина становится ведущей ленинградской актрисой. С 1959 по 1968 гг. актриса работает в ленинградском БДТ, играет главные роли в спектаклях, поставленных Г.А.Товстоноговым, ставшие классикой. Один за другим выходят фильмы с ее участием - «Старшая сестра», «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», принесшие актрисе всенародное признание. В ее героинях ценили одаренность, душевную стойкость, смелость и чувство собственного достоинства.

Классический репертуар актрисы пополнился новыми талантливыми работами, когда в конце 60-х г. ее пригласили в труппу МХАТ им. М.Горького, позже она перешла в Московский академический театр им. Вл. Маяковского. Критика всегда высоко ценила ее творчество, Т.В. Доронина никогда не играла женщин заурядных, силой своего мощного темперамента и таланта укрупняя свои роли. В этот период она трижды получала титул «Лучшая актриса года».

В начале 1980-х г. Т.В.Доронина возвращается в МХАТ им. М.Горького, а с 1 октября 1987 года МХАТ им. Горького на Тверском бульваре начал работать под ее руководством. С этого времени театр создает глубокий и многообразный репертуар, отдавая предпочтение русской классике.

Творчество Татьяны Васильевны Дорониной, являющейся ведущей актрисой театра, ознаменовано также интенсивной режиссерской работой. Главная премьера прошлого театрального сезона – «Пигмалион» Бернарда Шоу в постановке Т.В.Дорониной – спектакль, пользующийся большим успехом у зрителей.

В ряду судеб отечественных деятелей культуры XX-XXI века творческий путь Татьяны Васильевны Дорониной отмечен особым творческим призванием и общественной значимостью. Верность русской психологической школе, развитие её лучших традиций – главные черты таланта большой актрисы, являющейся гордостью отечественной сцены.

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