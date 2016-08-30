«Снег» покроет Евпаторию в сентябре, когда зрители смогут увидеть фильм «Тайна Снежной Королевы» в рамках нового кинофестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», который состоится в 2017 году.

Известный российский актер Дмитрий Харатьян, который является президентом кинофестиваля «Солнечный остров», рассказал о предстоящем событии. По его словам, крымское руководство в лице Сергея Аксенова и Арины Новосельской, министра культуры Крыма, поддержали идею проведения фестиваля именно в Евпатории. Эта территория известна как всероссийская детская здравница, поэтому место как нельзя лучше подходит для проведения фестиваля детского и семейного кино, сообщает «АН-Крым».

В рамках презентации будущего мероприятия гостям будет представлен фильм «Тайна Снежной Королевы», созданный Натальей Бондарчук. Так что в Евпатории, можно сказать, в сентябре наступит снежная сказка, подчеркивает Дмитрий Харатьян.

Читайте также:

В Сочи в 2017 году состоится Всемирный фестиваль молодежи

Спрос на туры в Крым среди иностранцев вырос втрое