Губернатор Куйвашев встретился с писателем Прохановым

29 августа глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с публицистом Александром Прохановым.

"Екатеринбург и Урал это не чужое мне место. Когда я был учеником восьмого класса, я на лето приезжал в Верхотурье, здесь отбывали ссылку мои тетушки. И с тех пор Верхотурье — часть моего детства. Часть моих восхитительных воспоминаний о людях, об уральской природе", — рассказал Александр Проханов.

В настоящий момент Александр Андреевич помимо своей писательской деятельности и работы главным редактором газеты "Завтра" возглавляет Изборский клуб — сообщество современных российских экспертов — философов, политологов, экономистов, историков, литераторов — патриотической направленности, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.

Александр Проханов и Евгений Куйвашев обсудили создание дискуссионной площадки Изборского клуба в Екатеринбурге.

"Урал — это то место, где Изборское миросознание, Изборское мышление и идеология могут свить глубокое духовное гнездо. Урал — это целая цивилизация, государствообразующее явление. И Урал не только глядит в прошлое, но у Урала особая миссия для будущего, причем для скорого", — сказал писатель.

"В Свердловской области — особая политическая культура, Урал силен своими и политическими и внеполитическими традициями общения. И удивительно, что Изборского клуба до сих пор не было в Екатеринбурге. Я думаю, общение с уральцами будет полезно членам клуба. Так и Урал тоже нуждается в свежих идеях, подходах, которые может предложить Изборский клуб", — отметил Евгений Куйвашев.

Предполагается, что членами клуба станут известные ученые, историки, краеведы, философы Свердловской области. Евгений Куйвашев пообещал оказать содействие в подборе уральских экспертов для Изборского клуба.







"Нам очень важно, что вы готовы патронировать наше движение и очень надеемся, что Вы соберёте в наш клуб достойных людей, которые представляют интересы разных сфер", — поблагодарилЕвгения Куйвашева Александр Проханов.

Изборский клуб создан в сентябре 2012 года. Инициаторами создания клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности. В его состав входят 27 постоянных членов.

Идеология Изборского клуба представляет собой объединение различных взглядов русских патриотов-государственников. Он нередко рассматривается как альтернатива многочисленным клубам, площадкам и экспертным сообществам либеральной направленности, долгое время претендовавшим на выражение и интеллектуальное обслуживание официальной политики РФ. Члены клуба полагают, что с возвращением на пост Президента России в 2012 году Владимира Путина произошел кардинальный поворот российской власти в сторону патриотических и консервативных ценностей.