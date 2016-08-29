Тогда на Земле цвел виниловый Рай, поражая нас – тинейджеров своим разнообразием и качеством звука, и Рай этот обладал мощнейшей притягательной силой.

Мы существовали в одном времени с целой плеядой гениальных артистов, постоянно находясь в ожидании следующего чуда, и эти кудесники нас не подводили, выдавая “на гора” все новые и новые хиты, не повторяясь и открывая свежие стилевые направления.



Paperback Writer (The Beatles)

Rolling Stones - Paint It Black 1966



Strangers in The Night - Frank Sinatra







The Troggs - Wild Thing



