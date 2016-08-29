С осени для оплаты билетов в Третьяковскую галерею начнут принимать транспортные карты "Тройка". Соответствующий проект реализуют в здании музея в Лаврушинском переулке.

На Крымском валу будут действовать обычные способы оплаты: кассы, терминалы, интернет.

Если у желающего посетить экспозицию достаточно средств на карте "Тройка", то он сможет миновать кассу и пройти на основную экспозицию Третьяковки в Лаврушинском переулке, сообщает официальный сайт Москвы.

Карта "Тройка" уже стала не просто проездным - сейчас ею можно оплатить вход в Московский зоопарк, в планетарий, а зимой также покупать билеты на городские катки.