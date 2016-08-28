В Петербурге открылась выставка оригинального дизайна

Выставка проходит в галерее «FoSSart» на Большой Морской, 19. С 25 августа по 7 сентября желающие могут не только увидеть удивительные изыски талантливых художников, но и соприкоснуться с методикой развития навыков их ремесла.

Ценителю этого искусства хочется приблизиться, хотя бы на короткое время, к технике раскрытия внутреннего мира их творчества. Изменить свое отношение от внешнего эффекта восприятия к внутреннему осмыслению увиденного.

Как возникают удивительные замыслы у авторов показанных работ, позволяющие кардинально изменить объекты дизайна и искусства, а у посетителей выставки их мировоззрение, ассоциации с их бытом, желание изменить свою жизнь к лучшему...

Зрители уже на воплощенных работах семи петербургских художниках смогут ощутить как, например, из идеи простого стола у Алексея Авдеева возникает «струнный стол»; или из монохромного предмета получается световой арт-объект Максима Батаева.

Погружение в среду искусства дизайна пройдет на организованных мастер-классах.

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