Сегодня 120 лет со дня рождения легендарной Фаины Раневской

В субботу, 27 августа, исполняется 120 лет со дня рождения легендарной российской актрисы Фаины Раневской.

Артистка вошла в историю благодаря своим ярким ролям в кино, которые часто были эпизодическими. Зрители обожают Раневскую за ее острый ум и ежедневно пользуются ее жесткими и меткими цитатами. Актриса так и не вышла замуж и не стала матерью, а все свое свободное время посвящала театру.

Каждый выход Фаины Раневской на сцену зрители встречали бурными овациями, а после спектакля аплодировали стоя и долго не отпускали артистку.

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