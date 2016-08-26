Владимир Этуш в свои 94 станет женщиной

Легендарный российский актер Владимир Этуш, которому исполнилось 94 года, станет женщиной.

Невероятное перевоплощение народный артист в скором времени осуществит на сцене родного театра им. Вахтангова. Режиссер Владимир Иванов решил доверить Этушу главную женскую роль в новом спектакле по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", сообщает "7 Дней". По этому произведению был снят фильм "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским, Ириной Купченко и Екатериной Васильевой в главных ролях.

Отметим, что это будет не первый спектакль, в котором Владимир Этуш сыграет женскую роль - он уже играл даму в эпизоде постановки "Гамлет" Петера Штайна.

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