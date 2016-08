В пятницу знаменитую российскую певицу Земфиру с юбилеем поздравил один из величайших гитаристов мира.

Участник британской группы Queen Брайан Мэй направил артистке наилучшие пожелания в день ее 40-летия. Гитарист записал видеообращение, в ходе которого признался, что у него остались исключительно теплые воспоминания о работе с Земфирой. "Благослови тебя Бог и продолжай в том же духе", - заключил Мэй.

Напомним, что Земфира и Брайан Мэй познакомились в 2004 году, когда британец приехал в Москву на премьеру мюзикла We Will Rock You, позже музыканты вместе исполнили песню We Are The Champions на церемонии вручения премий MTV.

Читайте также:

В день рождения Земфиры Лоза раскритиковал ее как исполнителя

Земфира устроила нецензурный скандал в Риге