Расстрел на «стрелке»
Участкового инспектора УВД Сочи расстреляли из автомата
№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
По неофициальным данным, преступление произошло на «стрелке», которую назначил сам участковый.
Встречался он с неким гражданином М., который был средним братом из трех в своей семье. А младший совсем недавно покончил жизнь самоубийством – задолжал местному казино 400 тыс. рублей.
Представители игорного бизнеса пригласили участкового «получить долг» с проигравшего. Тот добавил к сумме еще 200 тыс. за свои услуги и потребовал с юноши немедленной оплаты.
Денег у него не было, он повесился. Как объяснили знакомые погибшего, по местным понятиям самоубийство все долги списывает, и хозяева казино претензий к умершему не имеют.
Но участковый не хотел отказываться от таких денег и потребовал выплаты всей суммы от среднего брата, которому и «забил стрелку». Тот пришел в назначенное время и застрелил милиционера из автомата. На следующий день убийца сам пришел в милицию и покаялся в содеянном.
Идет следствие.
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