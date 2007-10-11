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Расстрел на «стрелке»

Участкового инспектора УВД Сочи расстреляли из автомата

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Расстрел на «стрелке»
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы воздерживаются от каких-либо комментариев, но подтверждают тот факт, что участ­ковый Михаил Ракицкий действительно был убит.

 По неофициальным данным, преступление произошло на «стрелке», которую назначил сам участковый.

 Встречался он с не­ким гражданином М., который был средним братом из трех в своей семье. А младший совсем недавно покончил жизнь самоубийст­вом – задолжал мест­ному казино 400 тыс. рублей.

 Представители игорного бизнеса пригласили участкового «получить долг» с проигравшего. Тот добавил к сумме еще 200 тыс. за свои услуги и потребовал с юноши немедленной оплаты.

 Денег у него не было, он повесился. Как объяснили знакомые погибшего, по местным понятиям самоубийство все долги списывает, и хозяева казино претензий к умершему не имеют.

 Но участковый не хотел отказываться от таких денег и потребовал выплаты всей суммы от среднего брата, которому и «забил стрелку». Тот пришел в назначенное время и застрелил милиционера из автомата. На следующий день убийца сам пришел в милицию и покаялся в содеянном.

 Идет следствие.

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