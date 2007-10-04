Под крепким крылом

СТРАННАЯ ситуация складывается на Вологодчине. Возбуждается уголовное дело против городского «головы» по смехо­творному поводу. Зато статей УК сразу три. Его подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий при распределении жилья из муниципального фонда. Плюс «страшная» для чиновника статья - взятка следователю в виде квартиры. Эта «страшная» статья обвинения и самая смешная - нынешний следователь получил жилье три года назад, будучи в те времена заместителем городского (?) прокурора. В то время мэр Вологды Алексей Якуничев и не предполагал, что выделяет жилье человеку, который сегодня по долгу службы расследует его деятельность. Да и кто мог тогда предположить существование пресловутых «черных списков мэров», от которого предпочли откреститься и Администрация Президента РФ, и Генпрокуратура. Но тем не менее уголовные дела возбуждаются против фигурантов этого списка исправно.

А вот областные структуры про «черные списки», видимо, не слыхали. Хотя кто знает, вдруг появится «черный список губернаторов» или «черный список УВД»? Если команда сверху будет дана, то многим может не поздоровиться. За примерами далеко ходить не надо - достаточно присмотреться к материалам, которые напрямую обвиняют начальника УВД Вологодской области г-на Горчакова в «крышевании» криминальных структур.

Так, согласно опубликованным в прессе утверждениям известного бизнесмена и некогда фактического владелеца Сокольского ЦБК А. Риммера, сотрудники УВД во главе с главным милицейским чином области принудили его к сделке с криминалом. И с 2001 г. лес для комбината закупался по цене, превышающей рыночную порой на 20%! Естественно, у «специально уполномоченных» фирм, следы которых теряются в вологодских лесах. Когда братва окончательно обнаглела и стала выставлять платежки, «забывая» поставить на ЦБК сырье, чтобы не напрягаться, г-н Риммер отказался от их услуг. Итог - типично рейдерский захват предприятия при полном попустительстве губернских властей и главного областного силовика П.А. Горчакова. Риммера вынудили продать контрольный пакет акций Сокольского ЦБК.

Те, кому по должности положено оберегать граждан от «наездов» криминальных структур, предпочитают вступать с авторитетами в «консорциум» и дружно доить коммерсантов. Последние при такой постановке дела вынуждены скрываться за границей и оттуда бомбардировать письмами и заявлениями высших должностных лиц области, прокуратуру и прочие силовые структуры. И часто получают в свой адрес издевательские ответы, что вы, г-н такой-то, «находитесь в международном розыске». Круг замкнулся.