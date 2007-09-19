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Когда «король» на нарах

В силовых структурах Питера после ареста Кума началась кадровая перетряска

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Когда «король» на нарах
Владимир Кумарин

 Известный криминальный авторитет, лидер тамбовской ОПГ Владимир Кумарин (Барсуков) легко может войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству своих контактов с сильными мира сего. Среди них были и депутаты ГД, и помощники министров, и сенаторы. Многие  из них почитали за честь «советоваться» с Кумом  о делах наших скорбных… Что делать теперь, когда «король» оказался в СИЗО?

 А в Петербурге, да и в Ленинградской области вовсю проходят чистки. Чистят в прокуратуре и таможне, ФСИН и УФСБ…

500 бойцов для Смольного

 МИНУВШИМ летом для Вла­димира Кумарина прозвенел первый звоночек: к нему пришли ходоки от высокопоставленного лица, которое предложило продать обширный бизнес, причем продать «конкретно», а не по бросовой цене. Следом поступило еще одно «конкретное» предложение – раствориться за кордоном (как это в свое время сделал один из лидеров Питерской ОПГ Малышев, который сидит нынче где-то в Марбелье и ананасовый сок литрами употребляет). Кумарин отказался.

 – Я этот город сделал, сделал Питер таким, какой он есть сейчас. А многие ребята там, наверху, обязаны мне своим положением. Я их не трогаю, пусть и они мне не мешают жить…

 Второй звоночек прозвучал чуть позже. Опять пожаловали визитеры от того же значительного лица. И снова Кум сказал: «Нет…»

 В третий раз колокольчик звонить не стал: за Кумариным приехали на четырех грузовиках.

 Похоже, он знал, что за ним придут. Арест воспринял спокойно… По слухам, у Кума на турбазах и в пансионатах в засаде было около 500 бойцов, с которыми «он мог бы взять Смольный и месяц там сидеть в осаде». Но Кум крови не хотел. Он предпочел сдаться.

Начнется ли в Питере стрельба?

 СЧИТАЕТСЯ, что сфера влияния Кумарина-Барсукова не имеет границ (даже сегодня, когда Кум надежно упрятан за решетку), а кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. его «мощное обаяние» охватывает еще и часть регионов Центрального федерального округа (по сути, это львиная доля «территории» ЦФО)…

 Сегодня в городе на Неве  продолжают идти обыски и выемки документов во всех тех питерских бизнес-структурах, которые были под господином Кумариным. Список отменный: это фабрика «Баррикада», на которой шьют нижнее белье, далее это ООО «Парнас» (т.н. промзона «Парнас»), далее – колбасный комбинат с разветвленной сетью магазинов и конечно же «Петербургская топливная компания» («ПТК»). К слову, «ПТК» имеет эксклюзивное право на заправку всего питерского муниципального транспорта. В 2006 г. губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко пыталась передать это эксклюзивное право заправкам «ЛУКойла» и даже сумела провести специальное решение через правительство Санкт-Петербурга. Да только дальше дело с мертвой точки не сдвинулось: «в низах» инициативу Матвиенко просаботировали…

 Существует мнение: если Кума в ближайшее время не выпустят, «в Питере начнется стрельба», поскольку обязательно будет передел сфер влияния среди криминальных авторитетов, а нынешний смотрящий (над Питером) вор поставлен «от Кума». В качестве возможной альтернативы называют вора в законе «деда Хасана». В свое время он будто бы уже хотел стать смотрящим над Санкт-Петербургом, но воровской сходняк ему Питер не отдал…

«Антиквар» поднимает голову

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ и деловых кругах Санкт-Петербурга существует мнение, что Кумарина «попугают», и через 2–3 месяца выпустят на свободу. Но Кум все же будет вынужден расстаться со своим бизнесом (и теперь уже по бросовой цене) и уехать куда-то на соседний пляж к Малышеву…

 А пока Барсуков-Кумарин «отдыхает» в СИЗО, начали поднимать головы его враги. Это прежде всего выборгская ОПГ и лидер этой группировки – небезызвестный Илья Трабер, «партийная кличка» – Антиквар (именно он когда-то держал под жестким контролем Морской порт Санкт-Петербурга. – «АН»). Скорее всего, борьба за порт с «тамбовцами» разгорится в полную силу. Секрет прост: порты являются большим и удобным местом для «отмывания» и переправки на Запад воровской «капусты».

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