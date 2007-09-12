//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Одна крупинка таллия

В деле Юрия Щекочихина прослеживается «ядерный» след

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Одна крупинка таллия

 В Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ на днях поступило заявление: коллеги Юрия Щекочихина настаивают на новом расследовании причины его смерти. Известный журналист, депутат и член Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией занимался многими громкими криминальными историями. В последние месяцы жизни Щекочихина интересовали дела об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», история «разложения» «Трех китов» и «Ядерное досье Адамова».

Черная метка

 УЖЕ после смерти журналиста во время непродолжительных следственных мероприятий всплывала и такая версия: Щекочихин мог быть отравлен радиоактивными солями таллия (они являются клеточными ядами, поражают ЦНС. – «АН»).

 Подобным образом был умерщвлен банкир Иван Кивелиди и его секретарша Зара Исмаилова. Эксперт Минюста, проводивший вскрытие тел Кивелиди и Исмаиловой, тоже умер. Как действует крупинка таллия? Она как бы выжигает все внутри, поражает печень, почки, головной мозг, сжигает кожу и волосяной покров. За считанные дни организм здорового и сильного человека дряхлеет и рассыпается. Именно это и произошло с Юрием Щекочихиным.

Кунцевская прокуратура кивает на болюсы Хуато

 ДЕЛОМ Юрия Щекочихина занималась Кунцевская межрайонная прокуратура. Первый отказ в возбуждении уголовного дела по факту убийства прокуроры выдали в 2003 году. Ну нет состава преступления... Повторно – 21 августа 2006 года.

 Сегодня история болезни Юрия Щекочихина и материалы всех экспертиз составляют «врачебную тайну». Кто же так сгущает туман вокруг смерти нашего коллеги? И если Щекочихин умер от тяжелой интоксикации организма (таково официальное заключение), почему вокруг его смерти до сих пор возводятся глухие и высокие заборы?

 Прокуроры объясняют, что журналист погиб от медицинских препаратов, которые принимал в «диком» количестве. Якобы при жизни Щекочихин имел проблемы с кровообращением, а потому и принимал болюсы Хуато (биологически активная добавка для улучшения кровообращения головного мозга. – «АН»). Вот эти-то болюсы и спровоцировали смерть журналиста. У Щекочихина как будто бы развилась «острая токсико-аллергическая реакция – синдром Лайелла». Все. Точка. Но почему сошла кожа и выпали все волосы? Почему отказали печень, почки, легкие и головной мозг?

 Во всем виноваты болюсы Хуато?

СПРАВКА «АН»

 БОЛЮСЫ (пилюли в виде застывших капель) Хуато производятся в КНР в соответствии с принципами лечения известного китайского врача Хуато (2–3 век н.э.).

Адамова шляпа

 ИМЕННО Щекочихин готовил справку о коммерческой деятельности министра Адамова для Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

 21 марта 2001 г. в Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Коррупция в высшем руководстве Минатома и ввоз радиоактивных материалов в Россию». Автор этих строк был на той памятной встрече.

 – Адамов заработал миллионы в результате конфликта интересов, – рассказывал Щекочи­хин. – Все данные подтверждены, и факты сомнительных коммерческих контактов доказаны.

 Только недавно стало известно, что Щекочихину неоднократно угрожали. Он пережил два покушения.

 А вскоре Щекочихин и Адамов схле­ст­нулись в прямом эфире у Светланы Сорокиной в передаче «Глас народа» на НТВ (23.01.2003 г.). Щекочихин спросил Адамова о многомиллионных заграничных счетах и об особняке в Питтсбурге. Адамов позеленел:

 – Если вы этот дом найдете, то съедите свою шляпу, договорились? Если вы даже с моей помощью этот дом найдете, то мы его продадим, а деньги отдадим 83-й больнице (клиника Мин­атома. – «АН»).

 Вскоре Щекочихин, поняв, что за фигурой Адамова стоят некие группировки во главе с Березовским, решившим пустить «атомные» деньги в нужные банки, сумел переправить «ядерное досье Адамова» в США. Досье попало в ФБР. В июле 2003 г.
Щекочихин должен был лететь в Вашингтон, чтобы дать показания против Адамова. Но в июне 2003 г. его не стало.

Болезнь и смерть

 16 ИЮНЯ 2003 г. Щекочихин отправился в командировку в Рязань. Именно там он вдруг почувствовал себя скверно: першило в горле, горело лицо. Он кивал на софиты – пришлось много времени работать с тележурналистами – жар от софитов шел немыслимый. Вернулся в столицу совершенно больным. Врачи изначально поставили не тот диагноз – ОРВИ. Не так лечили. Приписывали покой, колдрекс и витамины, а организм стремительно разрушался. Его смерть была очень мучительной. Он умер 3 июля.

 Врачи до сих пор отказываются выдать результаты вскрытия сыну Юрия Щекочихина. Почему?

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

В Общественной палате считают, что США осознают - воссоединение Крыма и России - бесповоротное решение

В Общественной палате считают, что США осознают - воссоединение Крыма и России - бесповоротное решение

После присоединения к России в 2014 году, Крым начал развиваться как полноценный российский регион. США российский Крым не признали, но осознают, что воссоединение Крыма с Россией – это бесповоротное решение.

//Общество

Байкальскую воду продают китайцам или как утекает национальное достояние

Байкальскую воду продают китайцам или как утекает национальное достояние

Байкальскую воду продают китайцам. Пользователи Сети возмущены, они комментирую фото, на котором изображены трубы, качающие воду из уникального озера прямиком на заводы Поднебесной

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Как поссорились Иван Иванович Володин и Иван Никифорович Орешкин

Как поссорились Иван Иванович Володин и Иван Никифорович Орешкин

Мы уж не знаем, такими ли приятелями были Вячеслав Викторович Володин и Максим Станиславович Орешкин, но с уверенностью можем утверждать, что оба два действительно прекрасные люди. Ведь одно дело делают – днем и ночью о Родине-матушке думают, да о народе российском радеют.

//В мире

Эрдоган: покупка Турцией С-400 никак не связана с безопасностью НАТО

Эрдоган: покупка Турцией С-400 никак не связана с безопасностью НАТО

В субботу, 9 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 никак не связана с безопасностью Североатлантического альянса и США.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Американскому дипломату могли простить контрабанду оружия

Американскому дипломату могли простить контрабанду оружия

Представители силовых структур затруднились с ответом на вопрос был ли прощен сотрудник американского посольства, который попался на попытке провоза элемента мины через границу.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео на песню, с которой будет представлять Россию на «Евровидении–2019»

Сергей Лазарев опубликовал видео на песню, с которой будет представлять Россию на «Евровидении–2019»

Сергей Лазарев опубликовал видеоклип на песню «Scream», с которой будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле. Буквально за считанные минуты клип набрал более 30 тысяч просмотров

//Культура

Мишель Мерсье: "Я устала от образа Анжелики"

Мишель Мерсье: "Я устала от образа Анжелики"

Она снималась с Жаном Габеном, с Бобом Хоупом, с Франсуа Трюффо, но мир полюбил ее за образ великолепной Анжелики, прекрасной «маркизы ангелов». Неподражаемая актриса Мишель Мерсье, главный секс-символ 60-ых, женщина, чья красота влекла мужчин

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Новости СМИ2

//Город М

Перекрёсток под присмотром

Перекрёсток под присмотром

Одна из причин заторов – это выезжающие на перекрёсток автолюбители, которые не могут завершить манёвр до того, как загорится красный свет светофора. Получается, что поперечный поток оказывается заблокирован – и там, где порой изначально пробки не было, она появляется на ровном месте.

//Город М

Хитроумные счётчики

Хитроумные счётчики

«АН» продолжают разговор о переходе Москвы (и России) на «умные» счётчики, которые по сети отправляют поставщикам жилищно-коммунальных услуг сведения об объёмах ресурсов, потребляемых жильцами. Единого мнения нет. Система учёта заканчивается счётчиком на вводе в дом.

//Общество

Не лечите здорового ребёнка!

Не лечите здорового ребёнка!

В своей прошлой статье доктор Бубновский уже рассказывал о ятрогении – болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но, когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.

//Шоу-бизнес

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

14 марта в столице пройдёт сольный концерт Дитера Болена. У нас его знают как второго участника группы «Модерн Токинг», популярного в конце 1980-х годов немецкого дуэта. Из той пары все помнят, правда, только солиста – загорелого красавчика с длинными волосами и его высокий голос

//Шоу-бизнес

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

«Ничего себе... Я и не знал, что среди таких людей бывают самоубийцы», – отреагировал сосед-первокурсник на мои слова о том, что Кит Флинт, человек из некогда суперпопулярной группы «Продиджи», покончил с собой.

//Общество

Зачем бежать по Дороге жизни

Зачем бежать по Дороге жизни

В годовщину снятия блокады Ленинграда военный пенсионер Дмитрий Кандыбин пробежал 42 км по Дороге жизни. Вместе с ним 27 января на дистанцию вышли тысячи бегунов. 50-й международный марафон «Дорога жизни» Кандыбин преодолевал в полном военном обмундировании образца 1943 года.

//Новости партнеров

//Общество

Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Общество

Человек, за которым всегда наблюдали

Человек, за которым всегда наблюдали

В марте этого года у спецслужб будет повод вспомнить Зигмунда-Григория Розенблюма по кличке Комиссионер, значившегося в списках разведок мира как Сидней Джордж Рейли. Исполнится 145 лет со дня рождения «человека-загадки». Тот, кого при жизни называли «человеком-загадкой» родился в Одессе

//Шпионаж

Героини невидимого фронта

Героини невидимого фронта

8 Марта – Международный женский день отмечают не только в ясеневском «лесу», где расположена штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР) России, но и в зарубежных резидентурах. Накануне праздника обозреватель «АН» попросил рассказать о нелёгкой работе женщин-разведчиц

//Спорт

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Центральный матч первого весеннего тура премьер-лиги не обманул ожиданий болельщиков, соскучившихся по футболу. И подтвердил: до конца чемпионата скучать не придётся. Матч «Спартака» и «Краснодара», завершавший тур, должен был стать своего рода вишенкой на торте – и он ею стал.

//Спорт

При чём здесь политкорректность?

При чём здесь политкорректность?

Футбол давно перестал быть мужской вотчиной. В наши дни мужчины-футболисты позволяют женщинам командовать собой в самых разных качествах. И не из политкорректности, а потому что те неплохо справляются с с делом. С июня 2016 года второй человек в ФИФА – женщина, сенегалка Фатма Самура.

//Спорт

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

Футбольный матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в это воскресенье, должен был стать кульминацией грандиозного праздника. Но вместо праздника вышел конфуз. Из 4-х московских клубов «Динамо» – последний, который ещё не справил новоселья.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры