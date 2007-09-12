Одна крупинка таллия

В Следственный комитет при Генеральной прокуратуре РФ на днях поступило заявление: коллеги Юрия Щекочихина настаивают на новом расследовании причины его смерти. Известный журналист, депутат и член Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией занимался многими громкими криминальными историями. В последние месяцы жизни Щекочихина интересовали дела об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», история «разложения» «Трех китов» и «Ядерное досье Адамова».

Черная метка



УЖЕ после смерти журналиста во время непродолжительных следственных мероприятий всплывала и такая версия: Щекочихин мог быть отравлен радиоактивными солями таллия (они являются клеточными ядами, поражают ЦНС. – «АН»).

Подобным образом был умерщвлен банкир Иван Кивелиди и его секретарша Зара Исмаилова. Эксперт Минюста, проводивший вскрытие тел Кивелиди и Исмаиловой, тоже умер. Как действует крупинка таллия? Она как бы выжигает все внутри, поражает печень, почки, головной мозг, сжигает кожу и волосяной покров. За считанные дни организм здорового и сильного человека дряхлеет и рассыпается. Именно это и произошло с Юрием Щекочихиным.



Кунцевская прокуратура кивает на болюсы Хуато



ДЕЛОМ Юрия Щекочихина занималась Кунцевская межрайонная прокуратура. Первый отказ в возбуждении уголовного дела по факту убийства прокуроры выдали в 2003 году. Ну нет состава преступления... Повторно – 21 августа 2006 года.

Сегодня история болезни Юрия Щекочихина и материалы всех экспертиз составляют «врачебную тайну». Кто же так сгущает туман вокруг смерти нашего коллеги? И если Щекочихин умер от тяжелой интоксикации организма (таково официальное заключение), почему вокруг его смерти до сих пор возводятся глухие и высокие заборы?

Прокуроры объясняют, что журналист погиб от медицинских препаратов, которые принимал в «диком» количестве. Якобы при жизни Щекочихин имел проблемы с кровообращением, а потому и принимал болюсы Хуато (биологически активная добавка для улучшения кровообращения головного мозга. – «АН»). Вот эти-то болюсы и спровоцировали смерть журналиста. У Щекочихина как будто бы развилась «острая токсико-аллергическая реакция – синдром Лайелла». Все. Точка. Но почему сошла кожа и выпали все волосы? Почему отказали печень, почки, легкие и головной мозг?

Во всем виноваты болюсы Хуато?

СПРАВКА «АН»

БОЛЮСЫ (пилюли в виде застывших капель) Хуато производятся в КНР в соответствии с принципами лечения известного китайского врача Хуато (2–3 век н.э.).

Адамова шляпа



ИМЕННО Щекочихин готовил справку о коммерческой деятельности министра Адамова для Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

21 марта 2001 г. в Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Коррупция в высшем руководстве Минатома и ввоз радиоактивных материалов в Россию». Автор этих строк был на той памятной встрече.

– Адамов заработал миллионы в результате конфликта интересов, – рассказывал Щекочи­хин. – Все данные подтверждены, и факты сомнительных коммерческих контактов доказаны.

Только недавно стало известно, что Щекочихину неоднократно угрожали. Он пережил два покушения.

А вскоре Щекочихин и Адамов схле­ст­нулись в прямом эфире у Светланы Сорокиной в передаче «Глас народа» на НТВ (23.01.2003 г.). Щекочихин спросил Адамова о многомиллионных заграничных счетах и об особняке в Питтсбурге. Адамов позеленел:

– Если вы этот дом найдете, то съедите свою шляпу, договорились? Если вы даже с моей помощью этот дом найдете, то мы его продадим, а деньги отдадим 83-й больнице (клиника Мин­атома. – «АН»).

Вскоре Щекочихин, поняв, что за фигурой Адамова стоят некие группировки во главе с Березовским, решившим пустить «атомные» деньги в нужные банки, сумел переправить «ядерное досье Адамова» в США. Досье попало в ФБР. В июле 2003 г.

Щекочихин должен был лететь в Вашингтон, чтобы дать показания против Адамова. Но в июне 2003 г. его не стало.



Болезнь и смерть



16 ИЮНЯ 2003 г. Щекочихин отправился в командировку в Рязань. Именно там он вдруг почувствовал себя скверно: першило в горле, горело лицо. Он кивал на софиты – пришлось много времени работать с тележурналистами – жар от софитов шел немыслимый. Вернулся в столицу совершенно больным. Врачи изначально поставили не тот диагноз – ОРВИ. Не так лечили. Приписывали покой, колдрекс и витамины, а организм стремительно разрушался. Его смерть была очень мучительной. Он умер 3 июля.



Врачи до сих пор отказываются выдать результаты вскрытия сыну Юрия Щекочихина. Почему?