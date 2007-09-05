//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

В Дании даже грузины становятся русскими

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Светлана КРАВЧЕНКО, Дания ]

В Дании даже грузины становятся русскими

 Кор­ре­спондент «АН» во время визита в Данию расследовал проблемы, связанные с так называемой русской мафией. И даже побывал на допросе. В качестве переводчика. Редакция предупреждает, что для датчан русские – как для нас японцы – все на одно лицо.

Трудности перевода

 – СКАЖИ этому барану, чтобы не нервировал мою тетю…

 …Нас в комнате старшего следователя криминальной полиции Дании четверо. Тетя Жаннет – 42-летняя гражданка Грузии. Ее племянник, 20-летний Гоча. Автор этой статьи, в качестве переводчика. И сам следователь по уголовным делам. На полу десять огромных, вскрытых на фин­ской таможне и переданных датской полиции ящиков с одними и теми же адресами отправителей и получателя: «Жаннет-Гоча-Тамара». «Дания-Грузия…». С 8 утра следователь в поте лица извлекает и записывает в протокол дорогую ультрамодную женскую, мужскую, детскую одежду, а также обувь разных размеров и фасонов от всемирно известных фирм; парфюм, игрушки, косметику, видеокамеры, фотоаппараты, утюги, кофеварки, соковыжималки, кухонные комбайны, массажеры, электробритвы…

 Упитанная, с сочно накрашенными губами тетя Жаннет ревет ручьем. Сквозь вопли на грузинском прорываются причитания на русском: «Караул! Грабят!» Ей обидно, что все это имущество не попало в Грузию по назначению, в «обездоленное голодающее» семейст­во. И по всему видно, что ее несчастная сестра – Тамара, мать Гочи, непременно скончается, если не будет взбивать яйца миксером Braun.

За добро платят воровством

 ГОЧА, в спортивном костюме Adidas, развалив­шись, сидит на казенном стуле. Он в упор смотрит на следователя, без перерыва что-то жует.

 – Так что он сказал? – переспрашивает меня следователь после вынужденной паузы.

 – Чтобы вы не нервировали его тетю.

 – Спросите, а когда он и его тетя воруют в датских магазинах, они тоже нервничают и громко кричат?

 Я перевожу. В ответ Гоча долго и нудно, не стесняясь моего женского происхождения, перечисляет все матерные слова и выражения на могучем русском языке…

 – Записывать нечего, кроме жаргона, вульгаризмов и брани, не имеющих эквивалента в дат­ском языке и отношения к делу, – объясняю я следователю.

 Следователь поднимает с пола кожаное пальто производст­ва Италии, цена которого более 1500 евро. Такой одежды с бирками и ценниками на полу много…

 – Сколько выдают вам в азюль-центре?

Справка «АН»:

 «Азюль-центр» – временный приют для политических беженцев.

 – СлЮшай! Мало! Ничего не купишь! Только покушать. А на дЫскотеку? А выпить, а покурЫть? Кстати, курЫть хАчу. Дай сЫгаретку!

 У «политического беженца» из Грузии Гочи даже не хватает ума сообразить, что раз у них с тетей нет больших денег, значит, и купить все то, что лежит на полу, они никак не могли. Разве что украсть!

Презрение – еще не статья?

 КАК ни печально, история племянника Гочи и его тети Жаннет типична для выходцев из бывшего СССР в Скандинавии. Так называемые политические беженцы за последнее десятилетие толпами ломились через границы к лучшей, уже построенной чужими руками сытой жизни. Для получения здесь вида на жительст­во до недавнего времени было достаточно сочинить страшилку об издевательствах россиян над национальными меньшинствами. В Данию «униженные и оскорбленные» проникали в основном через Москву. Договаривались с российским дальнобойщиками, и те за 1000 «зеленых» с носа доставляли их на родину викингов.

 Веря на слово, здесь принимали практически всех «несчастных», не проверяя достоверность излагаемой ими информации. Они получали денежное пособие, достаточное, чтобы, не работая, каждый день сыто кушать, мягко спать, покупать вещи и предметы первой необходимости, обеспечивались бесплатным жильем. Многие за время пребывания в азюль-центрах обзаводились личными авто, на которых и совершали кражи из магазинов, как Гоча и Жаннет. После притока «беженцев» скандинавы, ранее никогда не закрывавшие двери своих домов, стали обзаводиться охранными замками, сигнализациями, а в магазинах усилили контроль за покупателями.

 В начале 2000 г. принят закон, по которому «азю­лянтов», пойманных на криминале, высылали на родину. Такая судьба ожидает и Гочу с Жаннет. Их имена будут «вбиты» в компьютер, и они уже в течение долгих лет не смогут посетить ни одну из стран Евросоюза.

 Но вернемся к нашим баранам, то бишь в датскую полицию. В ее протоколах сотни и даже тысячи нелепых оправданий человеческой непорядочности, неблагодарности и бесчестия. У скандинавов воровство – явление нераспространенное, и поэтому уголовный кодекс не предусматривает здесь серьезного наказания за этот библейский грех. Самым страшным наказанием считается презрение. Как ни печально, оно распространяется на всех граждан СССР, включая рядовых россиян, которые несут на себе все грехи своих бывших собратьев.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Депутат Госдумы, представляющий в парламенте Крым, Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "специальном" переселении властями России людей в Крым.

//В мире

Кандидат в президенты Украины призвал отменить санкции ради развития экономики страны

Кандидат в президенты Украины призвал отменить санкции ради развития экономики страны

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев считает, что Киеву необходимо постепенно отказываться от санкций для развития экономики страны.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс непременно ответит на размещение Российской Федерацией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран - членов блока.

//В мире

Экс-министр экономики Украины подозревает Порошенко в подготовке побега

Экс-министр экономики Украины подозревает Порошенко в подготовке побега

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой высказал мнение, что Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе для получения большей выгоды и готовится к побегу из страны после выборов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Германии рассекречнны документы с указанием мест нахождения сокровищ Третьего рейха

В Германии рассекречнны документы с указанием мест нахождения сокровищ Третьего рейха

В Германии опубликован личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором названы места, где нацисты по указанию Гитлера прятали золото, произведения искусства и другие ценности.

//Политика

Очередной конфуз Трампа: глава США опять забыл про жену

Очередной конфуз Трампа: глава США опять забыл про жену

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники, оставив первую леди страны Меланью Трамп на пороге Белого дома.

//Шоу-бизнес

СМИ пишут о беременности Леди Гаги от мужа Ирины Шейк

СМИ пишут о беременности Леди Гаги от мужа Ирины Шейк

Певица Леди Гага, которой 26 марта исполнится 33 года, беременна от голливудского актера и режиссера Брэдли Купера. Купер и российская модель Ирина Шейк в 2017 году родили дочь Лею.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Новости СМИ2

//Город М

Перекрёсток под присмотром

Перекрёсток под присмотром

Одна из причин заторов – это выезжающие на перекрёсток автолюбители, которые не могут завершить манёвр до того, как загорится красный свет светофора. Получается, что поперечный поток оказывается заблокирован – и там, где порой изначально пробки не было, она появляется на ровном месте.

//Город М

Хитроумные счётчики

Хитроумные счётчики

«АН» продолжают разговор о переходе Москвы (и России) на «умные» счётчики, которые по сети отправляют поставщикам жилищно-коммунальных услуг сведения об объёмах ресурсов, потребляемых жильцами. Единого мнения нет. Система учёта заканчивается счётчиком на вводе в дом.

//Общество

Не лечите здорового ребёнка!

Не лечите здорового ребёнка!

В своей прошлой статье доктор Бубновский уже рассказывал о ятрогении – болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но, когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.

//Шоу-бизнес

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

14 марта в столице пройдёт сольный концерт Дитера Болена. У нас его знают как второго участника группы «Модерн Токинг», популярного в конце 1980-х годов немецкого дуэта. Из той пары все помнят, правда, только солиста – загорелого красавчика с длинными волосами и его высокий голос

//Шоу-бизнес

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

«Ничего себе... Я и не знал, что среди таких людей бывают самоубийцы», – отреагировал сосед-первокурсник на мои слова о том, что Кит Флинт, человек из некогда суперпопулярной группы «Продиджи», покончил с собой.

//Общество

Зачем бежать по Дороге жизни

Зачем бежать по Дороге жизни

В годовщину снятия блокады Ленинграда военный пенсионер Дмитрий Кандыбин пробежал 42 км по Дороге жизни. Вместе с ним 27 января на дистанцию вышли тысячи бегунов. 50-й международный марафон «Дорога жизни» Кандыбин преодолевал в полном военном обмундировании образца 1943 года.

//Новости партнеров

//Общество

Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Общество

Человек, за которым всегда наблюдали

Человек, за которым всегда наблюдали

В марте этого года у спецслужб будет повод вспомнить Зигмунда-Григория Розенблюма по кличке Комиссионер, значившегося в списках разведок мира как Сидней Джордж Рейли. Исполнится 145 лет со дня рождения «человека-загадки». Тот, кого при жизни называли «человеком-загадкой» родился в Одессе

//Шпионаж

Героини невидимого фронта

Героини невидимого фронта

8 Марта – Международный женский день отмечают не только в ясеневском «лесу», где расположена штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР) России, но и в зарубежных резидентурах. Накануне праздника обозреватель «АН» попросил рассказать о нелёгкой работе женщин-разведчиц

//Спорт

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Центральный матч первого весеннего тура премьер-лиги не обманул ожиданий болельщиков, соскучившихся по футболу. И подтвердил: до конца чемпионата скучать не придётся. Матч «Спартака» и «Краснодара», завершавший тур, должен был стать своего рода вишенкой на торте – и он ею стал.

//Спорт

При чём здесь политкорректность?

При чём здесь политкорректность?

Футбол давно перестал быть мужской вотчиной. В наши дни мужчины-футболисты позволяют женщинам командовать собой в самых разных качествах. И не из политкорректности, а потому что те неплохо справляются с с делом. С июня 2016 года второй человек в ФИФА – женщина, сенегалка Фатма Самура.

//Спорт

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

Футбольный матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в это воскресенье, должен был стать кульминацией грандиозного праздника. Но вместо праздника вышел конфуз. Из 4-х московских клубов «Динамо» – последний, который ещё не справил новоселья.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Стал известен вероятный сценарий распада и расчленения Украины по плану Запада
2

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
3

Экс-министр Украины назвала причины нежелания Киева возвращать Донецк и Луганск
4

А Волга ли впадает в Каспийское море?
5

В армии ДНР подсчитали количество военных потерь Киева в новых боях в Донбассе

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры