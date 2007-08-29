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Тамбовские покидают Неву

В Петербурге провели арест века

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Валерий СОСЛОВЦЕВ, ИД «Оперативное прикрытие», специально для «Аргументов неделi» ]

Тамбовские покидают Неву

 Владимира Барсукова задержали 22 августа. Операция федеральных силовиков оставалась тайной даже для питерских коллег в погонах. Сотрудники Генеральной прокуратуры при поддержке спецназа в количест­ве трехсот человек прибыли на его захват на двух спецсамолетах прямо из Москвы. Впрочем, ничего необычного в этом нет.

 

 То, что Владимир Сергеевич (именно так – по имени-отчеству принято называть авторитетного предпринимателя) имеет прочные контакты на уровне генералов различных ведомств, знают, наверное, даже интеллигентные бабушки в петербургских дворах-колодцах. Порой казалось даже, что Барсуков за последние пятнадцать лет превратился в один из символов Северной столицы, став чем-то похожим на Медного всадника. Только в современном обличье и живого.

 КОГДА-ТО этого человека называли более емко – Кум. Ему приписывали лидерство едва ли не самой жестокой и многочисленной организованной преступной группировки – «тамбов­ской». С середины девяностых «тамбовцы» поработили город. Этому немало способствовали и книги о бандитском Петербурге, где ярко описывалось влияние братков, которые «спасают коммерсантов от разного рода криминальных инородцев».

 История Владимира Кумарина – продолжение американской мечты в реалиях России. Сельский парень из тамбов­ского села после службы в армии отправился покорять Ленинград. Поступил во второстепенный вуз, и поскольку занимался спортом, то успешно применил свои навыки на поприще вышибалы в кабаках. А затем страна вступила в период всеобщей вакханалии.

 Справедливости ради заметим, лидерские черты Владимира Кумарина смогли реализоваться в полной мере. Он успел дважды побывать под судом. Чудом выжил после покушения в 1994 г., потеряв правую руку. Спустя год вернулся, собрал растерявшихся было парней в спортивных костюмах и малиновых пиджаках и отправился устанавливать контроль над энергоносителями.

Бензин и мясо на крови

 В ТЕЧЕНИЕ короткого времени Куму удалось практически подмять под себя торговцев топливом. Единственным неподконтрольным бизнесменом оставался Павел Капыш, владелец более пятидесяти предприятий различного профиля, распространивший свое влияние на регионы Северо-Запада. В июле 1999 г. несговорчивый бизнесмен был расстрелян из гранатометов прямо в центре Петербурга. Хотя знающие люди говорили, что проб­лема может крыться и в сложных взаимоотношениях между Павлом Капышем и главой ЛУКойла Вагитом Алекперовым. Тот будто бы хотел закрепиться на местном топливном рынке. Но после трагического инцидента расстановка сил среди бензиновых воротил резко поменялась.

 Основным игроком стала Петербургская топливная компания, к которой Владимир Кумарин имел непосредственное отношение. Странным образом под контроль ПТК сначала перешли активы Павла Капыша в Пскове, а затем и в Новгороде. Тогда же случился и передел на региональном рынке торговли мясопродуктами. В результате нескольких стычек конкурентное преимущество закрепилось за комбинатом «Парнас-М».

 Владимир Кумарин поменял фамилию на Барсуков (девичья по матери), публично выпорол в средствах массовой информации милицейского генерала Анатолия Пониделко, посмевшего обвинить авторитетного предпринимателя в криминальном прош­лом, а затем и вовсе стал помощником депутата Государственной Думы Александра Невзорова.

Дальше – во власть

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ Владимира Сергеевича дошла до того, что ему выделили персональный кабинет в здании правительства Ленин­градской области. Удивительно, как только он не успел стать Почетным жителем Петербурга?

 Отношения же с городской властью обострились у Владимира Барсукова после прихода в Смольный Валентины Матвиенко. Несмотря на то что и Анатолий Собчак, и Владимир Яковлев предпочитали мириться с присутствием параллельного лидера, новый градоначальник по-женски не могла стерпеть второго хозяина на кухне. «Тамбовцев» начали потихоньку поджимать. Тем не менее большинство сложных вопросов по-прежнему решались не без участия Владимира Барсукова. Достаточно вспомнить прошлогодний сентябрьский рейд Сулима Ямадаева на мясоперерабатывающий комбинат «Самсон». Тогда чечен­ские спецназовцы попытались силой отобрать предприятие у своих земляков в пользу представителей другого тейпа.

 О кремлевских возможностях г-на Барсукова в городе ходили легенды. Ему приписывали едва ли не родство с Владимиром Путиным. И хотя эта версия является полным бредом, выдвиженцы Владимира Сергеевича отметились на должностях главных федеральных инспекторов, руководителей региональных силовых структур, вице-губернаторов и прочих государевых людей.

 Погорел вечный лидер на рейдерских захватах. В мае прош­лого года в Северной столице было совершено вооруженное нападение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Василь­ева. В прошлом – одного из легендарных в криминальных кругах братьев Васильевых, которые могли вполне померяться силой с кумаринской братвой. Стоимость терминала, по некоторым данным, составляет порядка 600 млн. долларов. Сложно сказать, почему Барсукову изменила обычная осторожность, но спустя несколько месяцев после автоматной стрельбы правоохранительные органы задержали непосредст­венных исполнителей заказа – братьев Михалевых, которые начали давать признательные показания.

Сбежать не дали

 В ХОДЕ следствия всплыли многочисленные факты причастности «тамбовцев» к переделу собственности и объектов недвижимости. Подчас желание завладеть имуществом затмевало разум. Возможно, именно этим объясняется расстрел Сергея Васильева в духе девяностых годов, когда бандитские бригады вырастали в мощную империю Кума. На сегодняшний день более тридцати «тамбовцев», подозреваемые в рейдерских захватах, взяты под стражу.

 Однако, как свидетельствуют осведомленные источники, нынешний арест можно отчасти расценивать как наведение жесткого порядка перед выборами в Государственную Думу. Судите сами, компрометирующего материала на Владимира Барсукова хватало с лихвой еще почти год назад. А весной этого года в высоких кабинетах авторитетного предпринимателя предупредили о готовящихся проблемах, предложив уехать за рубеж.

 Владимир Серге­евич внял просьбам подконтрольных «генералов». Как рассказал источник в спецслужбах, на начало сентября Барсуков якобы приобрел билет до Берлина. Не исключено, перебравшись в Германию, он начал бы продавать свои активы крупным государственным структурам. Скажем, к многочисленным АЗС Петербургской топливной компании давно приценивались нефтяные концерны. Недавно местным игроком всерьез заинтересовались в «Роснефти».

 Почему негласному хозяину города не позволили тихо уехать восвояси? Какие по­трясения и переделы могут в скором времени ожидать Петербург? Развалится ли «тамбовская» империя на удельные княжества, как уже бывало во время отсидки ее лидера? Не имея ответов на эти вопросы, немало петербургских бизнесменов пребывает в растерянности – рушатся устойчивые взаимосвязи.

 Вывод из этой истории простой. Взявшись за Барсукова-Кумарина, власть четко обозначила свою позицию; простить могут многое, еще больше – не заметить. При непременном условии – жить под непререкаемым главенством государ­ственной власти.

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