Рабы борделя

На родине В.И. Ленина в Ульяновске арестованы садисты, которые похищали несовершеннолетних девочек для своих притонов.

ПО СЛОВАМ сотрудников ульяновского УБОП, наблюдение за бандой изуверов велось аж с 2002 года. Все это время ее члены вели себя в городе как хозяева. Имея арсенал во­оружений как у небольшой армии, бандиты расправлялись с конкурентами с особой жестокостью. Если им было что-то нужно – брали без лишних сомнений. Точно так же они добывали наложниц для своих борделей. Просто брали на улице любую понравившуюся девочку, уродовали ей лицо, лишали невинности, а затем заставляли заниматься проституцией.

– Ими было организовано четыре агентства по оказанию услуг интимного характера, в частности «Кассандра», «Клеопатра», – говорит первый заместитель прокурора Ульяновской области Василий Зима. – В этих борделях, по сути, на рабских условиях жили и «работали» более 20 девушек, почти половина из которых несовершеннолетние.

Суточная прибыль одного притона в среднем составляла от 8 до 10 тыс. рублей. При этом за любую провинность на рабынь налагался штраф в размере от 3 до 35 тыс. рублей. Кроме того, над ними систематически издевались. У многих девушек на теле остались шрамы.

Сейчас задержано 8 членов банды, которым предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе «организация занятия проституцией с применением насилия и использованием несовершеннолетних». Дело находится на рассмотрении в областном суде.