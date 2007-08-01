Бомба в кустах
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
Прокуратурой Ростовской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту подготовки к убийству мэра города Шахты.
ШАХТИНСКИЙ бизнесмен Борис Долгопятов, по версии следствия, имел личную неприязнь к мэру города Сергею Понамаренко. Мэр мешал его коммерческой деятельности. И тогда Долгопятов решил организовать убийство градоначальника.
В подельники он выбрал местного жителя Андрея Кошелева, предложив ему найти людей, способных за 60 тыс. долл. совершить убийство. Кошелев нашел исполнителя – жителя г. Гуково Вячеслава Коломийца и передал ему схему расположения дома Понамаренко, его фотографии, а также 50 тыс. долл. предоплаты. 10 тыс. оставил себе в качестве комиссионных.
Коломиец прикупил взрывное устройство – тротиловую шашку с металлическими поражающими элементами, электродетонатор, приемное устройства и пульт дистанционного управления. Все это запрятал в кустах у дома мэра.
А потом Коломийцу стало стыдно, и он пришел к мэру, рассказав о смертельном сюрпризе в кустах. Бомбу обезвредили сотрудники правоохранительных органов.
Долгопятова и Кошелева будут судить.
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