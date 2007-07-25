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Жилищный психоз

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Светлана КРАВЧЕНКО, Сочи ]

Жилищный психоз

 ...Люди в черном вытаскивали из квартиры труп матери. Люди в белом тащили на улицу дочь покойной. Труп засунули в карету ритуальных услуг и повезли в морг. Дочь в карете скорой помощи - в психдиспансер. По версии обвинения, некоторые психиатры и судьи разработали схему, которая позволяет отобрать у человека жилье в Сочи. Жертвами оборотней в белых халатах и судейских мантиях становятся одинокие пожилые люди.

 НА УЛИЦЕ улице Кубанской в престижном квартале, в центре Сочи, с прекрасным видом на море в собственной двухкомнатной квартире проживала Марианна Гузикова с престарелой матерью.

 Бывшей хозяйке дорогой недвижимости помогли распрощаться с собственным имуществом и прежней жизнью нотариус Татьяна Филипчук, судья Николай Удовик, главный врач психоневрологического диспансера Сергей Кривошеин и работница привокзальной фирмы «Отдых» Алла Андреева.

 Однажды Андреева предложила Гузиковой и ее лежачей матери свои услуги по уходу. Те согласились. В собесе им в такой помощи отказывали. Андреева за свои услуги потребовала дарственную на квартиру. И отвезла Гузикову к знакомому нотариусу Татьяне Филипчук. Дама вытащила заготовленный заранее договор и, не разъясняя дарительнице его послед-ствий, попросила подписать. Оказалось, что бумага была составлена по всем канонам кабальной сделки. Из завуалированного текста пункта 10 четко выходило, что после смерти матери Гузикова сразу же лишается даже права пользования своей квартирой. Но обремененная житейскими проблемами и не посвященная в юридические тонкости Марианна не придала этому значения.

 Когда ее мать неожиданно скончалась, работа в квартире Гузиковой под руководством «заботливой» Андреевой закипела. Люди в черном вытаскивали из квартиры труп матери. Люди в белом тащили на улицу дочь покойной. Труп засунули в карету ритуальных услуг и повезли в морг. Гузикову в карете скорой помощи - в ПНД. «Больную» насильно «лечили» там семь месяцев. Затем Андреева два месяца держала ее под замком в сарае на улице Комсомольской, после чего вывезла и оставила в больнице №3 горного села Илларионовка, куда свозят умирать бомжей. Здесь она пробыла еще полгода.

 А в это время без осмотра «больной» психиатры изготовили Акт №32 от 06.04.2004 г. судебно-психиатрической экспертизы, куда вписали, что больная страдает параноидной шизофренией и не может отдавать отчета своим действиям. Заявление главного врача ПНД С. Кривошеина в суд с просьбой признать Гузикову недееспособной судья Удовик удовлетворил. Через два дня «недееспособную» без опекуна выпихнули в тапочках и халате без копейки денег за ворота диспансера. В историю болезни записали: «Упорядочена. Настроение ровное. Жалоб нет. Несколько слащава. Эмоционально выхолощена». Работница фирмы «Отдых» Андреева тоже подсуетилась и по своим профессиональным каналам выписала «недееспособную» из квартиры на улице Кубанской. Переоформила ее на себя и тут же продала третьему лицу из солнечного Азербайджана, а деньги присвоила.

 Оставленная без медицинской помощи, средств к существованию и жилища, бывший педагог Гузикова была вынуждена просить милостыню, чтобы не умереть с голоду. И все это время искала старых знакомых и друзей. Именно они, а не государственные чиновники, спасли пострадавшей жизнь, восстановили здоровье, документы, предоставили жилище и средства к существованию.

 Гузикова обратилась в прокуратуру и суд. Более того, достала документы, которые за ее спиной господа в судейских мантиях и белых халатах придумали, чтобы придать своим деяниям законный вид.

 В защиту Марианны вступилась прокуратура, было возбуждено уголовное дело о факте мошенничества. Но судьи, вместо того чтобы признать договор дарения недействительным, а сделку ничтожной, посылают Гузикову на судебно-психиатрическую экспертизу в Краснодар.

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