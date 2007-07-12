Чудеса страхования

Главврач Уватской центральной районной больницы Геннадий Кузьмин проявил чудеса медицины – оказывал помощь умершим. И сам себе выписывал за это премии.

ПРОКУРАТУРОЙ Тюменской области направлено в суд уголовное дело против Геннадия Кузьмина и его сообщницы Натальи Клим. Их обвиняют в махинациях с денежными средствами Фонда обязательного медицинского страхования.

Кузьмин вместе с г-жой Клим, которая составляла страховые документы, в течение года представлял в компанию «Газ­проммедстрах» фиктивные бумаги об оказанных его больницей услугах. В число лиц, которым якобы была оказана медицинская помощь (которой не было на деле), махинаторы включили около тысячи человек, из них 81 – умершие.

В результате Кузьмин и Клим получили из Территориального фонда обязательного медицинского страхования области 4 млн. 176 тыс. рублей. Полученные деньги были потрачены Кузьминым на премии, которые он выписывал себе и другим работникам больницы.