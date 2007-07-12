//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Милицейские страсти

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦЫН ]

Милицейские страсти

В гостях у милиционеров из Мордовии побывали сту­дентки Госуниверситета им. Огарева. В результате обе выпрыгнули в окно с четвертого этажа.

 

 13 ИЮНЯ этого года две девушки из Мордов­ского университета (18 и 19 лет) пошли в гости к сотрудникам патрульно-постовой службы Ринату Абдюшову и Алексею Обу­хову.

 Не добившись от студенток взаимопонимания и любви к правоохранительным органам, милиционеры вспомнили навыки физподготовки и, угрожая гостьям расправой, попытались их изнасиловать. Спасаясь от таких страстей, девушки выпрыгнули в окно с четвертого этажа и здорово поломались.

 Через несколько часов после этого происшествия Абдюшов и Обухов из органов милиции уволились по собственному желанию. Сейчас они находятся под стражей, их обвиняют в незаконном лишении свободы и покушении на изнасилование.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

«Если у нас в Арктике не будет военной силы - отнимут всё!»

Арктика является сферой военных интересов России, напомнил зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. О защите Русского севера размышляет президент Академии геополитических проблем Леонид ИВАШОВ...

//Мнение

Им все живется весело, богато на Руси

Им все живется весело, богато на Руси

Смена главы Росстата на понятливого юношу из ведомства министра Орешкина крайне благотворно сказалась на росте если не всей экономики РФ, то точно самой важной ее части. Как говорилось в советские времена, «с чувством глубокого удовлетворения» статведомство доложило о неуклонном росте зарплата чиновников.

//Общество

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Правоохранительные органы могут инициировать уголовное дело в отношении губернатора Севастополя. Сейчас проводится проверка по заявлению депутатов Законодательного Собрания города. Эксклюзивное интервью АН дал заместитель председателя севастопольского парламента Александр Кулагин.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Пушков об оскандалившемся чиновнике Роскосмоса: "Новая элитка"

Пушков об оскандалившемся чиновнике Роскосмоса: "Новая элитка"

Российский сенатор, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал скандал с участием чиновника Роскосмоса Станислава Жаркова, назвавшего жителей хрущевок "скотобазой".

//В мире

Обнародовано примерное количество готовых воевать за ДНР российских добровольцев

Обнародовано примерное количество готовых воевать за ДНР российских добровольцев

В случае обострения ситуации в Донбассе на помощь самопровозглашенной ДНР готовы прийти до 50 тысяч российских добровольцев. Такую цифру назвал некоторое время назад военный корреспондент Геннадий Дубовой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В предвыборном штабе Тимошенко раскрыли «тайное предложение» Порошенко России

В предвыборном штабе Тимошенко раскрыли «тайное предложение» Порошенко России

В штабе украинского политика Юлии Тимошенко рассказали о «тайном предложении», с которым Петр Порошенко обратился к России. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Метла вместо крыльев

Метла вместо крыльев

В этом году традиционным Орлом Карнавала в Венеции стала Снежная королева. Именно такой образ создали модельеры из ателье Пьетро Лонги для 28-летней Арианны Фонтана – чемпионки мира и 8-кратного призера Олимпийских игр, конькобежки

//Общество

8 Марта — хорошо, что только раз в году

8 Марта — хорошо, что только раз в году

Будем смотреть правде в глаза: женский праздник и весенний день 8 Марта для мужчин хорош лишь тем, что бывает раз в году. Предлагаем улыбнуться суровой реальности Международного женского дня, прочитав эти четверостишия.

//Шоу-бизнес

Пародист Александр Песков перенес серьезную операцию

Пародист Александр Песков перенес серьезную операцию

Известный артист, пародист Александр Песков был срочно прооперирован в московской больнице. Песков обратился в Боткинскую больницу, и медики диагностировали проблему с поджелудочной железой.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

В киевском офисе Зеленского полиция обнаружила прослушку

В киевском офисе Зеленского полиция обнаружила прослушку

В МВД Украины сообщили об обнаружении в офисе кандидата в президенты Владимира Зеленского прослушивающего устройства. Полиция Киева обнаружила элементы аппаратуры прослушивания на крыше офиса Зеленского.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Турист из Шотландии таинственно исчез с американского пляжа

Турист из Шотландии таинственно исчез с американского пляжа

В Калифорнии расследуется дело о внезапном исчезновении шотландца, приехавшего на один из самых опасных пляжей Калифорнии MonasteryBeach в сопровождении своего 17-летнего сына.

//Общество

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году», и изменить это уже невозможно

В Русской православной церкви считают, что вскоре около трети жителей страны будут мусульманами. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов.

//Общество

Следственный комитет раскрыл тайну смерти Децла

Следственный комитет раскрыл тайну смерти Децла

Артист умер от сердечной недостаточности.

//В мире

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В ДНР сообщили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Светланы Дрюк

В управлении Народной милиции Донецкой народной республики опровергли информацию, распространенную украинскими СМИ, о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ.

//В мире

Немецкий журналист винит Польшу в расколе Европы

Немецкий журналист винит Польшу в расколе Европы

В Германии журналист заявил, что тактика Варшавы по «запугиванию» России несёт вред европейскому сообществу, повышая напряжённость между странами континента.

//Культура

Умер украинский актер, игравший роли в «Возвращении Мухтара» и «Дне рождения Буржуя»

Умер украинский актер, игравший роли в «Возвращении Мухтара» и «Дне рождения Буржуя»

На Украине в Ивано-Франковске скончался народный артист Украины Сергей Романюк. Актеру было 65 лет. О кончине Сергея Романюка написал в соцсети Facebook написал мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

//Новости партнеров

//В мире

Медведчук высказался против сноса Монумента славы советским воинам

Медведчук высказался против сноса Монумента славы советским воинам

Виктор Медведчук заявил, что власти решились на вандализм, уничтожив памятник советским солдатам во Львове. Политик раскритиковал снос монумента и отметил, что стелу удалось разрушить только с третьей попытки.

//Политика

Путин вышел из договора с США о ликвидации ракет ДРСМД

Путин вышел из договора с США о ликвидации ракет ДРСМД

Президент России подписал указ о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД.

//Политика

В Госдуме прокомментировали приостановку выполнения ДРСМД

В Госдуме прокомментировали приостановку выполнения ДРСМД

В Госдуме прокомментировали приостановку выполнения ДРСМД. Депутат Госдумы Юрий Швыткин объяснил, что приостановление Россией выполнения продиктовано необходимостью ответа на действия США.

//Шоу-бизнес

Любе Успенской не очень понравился подарок мужа к юбилею за 30 миллионов

Любе Успенской не очень понравился подарок мужа к юбилею за 30 миллионов

Певица Любовь Успенская получила шикарный подарок ко своему юбилейному дню рождения от супруга Александра Плаксина - белый автомобиль "Роллс-Ройс". Любови Успенской исполнилось 65 лет.

//Шоу-бизнес

В СК рассказали о причине смерти Децла

В СК рассказали о причине смерти Децла

В управлении СК по Удмуртии обнародовали результаты судебно-медицинской экспертизы и рассказали, что же послужило причиной гибели Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.

//В мире

В ДНР разоблачили видео «уничтожения» ВСУ замаскированной позиции ополченцев

В ДНР разоблачили видео «уничтожения» ВСУ замаскированной позиции ополченцев

В ДНР разоблачили видео, на котором, как утверждает украинская сторона, запечатлено уничтожение ВСУ замаскированной позиции ополченцев. По данному вопросу высказался защитник Донбасса Дмитрий Астрахань.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актер Федор Добронравов обратился к поклонникам
2

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Премьер-министр Пакистана отказался от Нобелевской премии мира
5

Долгожданное счастье актера Юрия Батурина

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры