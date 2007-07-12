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Сочинский бум ударил по покойникам

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сочинский бум ударил по покойникам
Въезд на садовый участок преградили могилы

 Как только Сочи включили в список претендентов на звание столицы зимней Олимпиады-2014, «квартирный вопрос» начал портить здесь людей с нарастающей скоростью. И это только начало, считают в городской прокуратуре, а своей главной задачей называют контроль над недвижимостью.

Мертвых выселяют

 СОЧИНСКАЯ земля дорожает и растет в цене. Ее начали мерить не сотками, а квадратными метрами. Участки отводят не только по соседству с горами, реками и морем, но и кладбищами. На улице Дагомысской есть место, где могилки частоколом огораживают дачный участок гражданина Руслана Сутченко. «Счастливчик» получил его по Постановлению главы города №1048/3 в 1999 г. для садоводства.

 Соседство с покойниками и муниципальным предприятием «Ритуальные услуги населению» собственника не смущает, как не смущают погребальные марши и поминальные речи. Ритуальное предприятие попыталось через суд отменить абсурдное постановление главы города, так как участок находится в санитарной зоне и предоставлен для садоводства в нарушение закона. Судья Валерий Слука в иске отказал, без ссылок на какие-либо законы. Это взбодрило собственника, и он повел атаку на покойников – подал иск с требованием перезахоронить четыре могилы на кладбище, которые мешают ему въезжать на машине на свой садовый участок.

 Другой судья, Николай Ващенко, признал иск обоснованным и обязал перезахоронить умерших Селезнюка, Зайцева, Гайдукову, Прозоровского. По словам родственников усопших, это решение должно было узаконить акт вандализма на сочинском кладбище. Родственники подали кассацию в суд Краснодарского края, там предыдущие решения отменили и вернули дело в Сочи.

 Судья Тамара Молодых решила провести выездное заседание на месте – то есть на кладбище. Увиденное собст­венными глазами убедило судью, что истец, мягко говоря, не прав. И суд отказал истцу в заявленных требованиях. Тот не согласен и тоже решил опротестовать решение суда.

Самосуд

 НА ДНЯХ удачливого сочинского адвоката Сергея Лебедева постигла неудача. Прославился он прежде всего тем, что выиграл 90 исков подряд. Дела были почти одинаковыми – все касались недвижимости и претворения в жизнь закона «О приватизации» и ряда постановлений администрации города Сочи «О переводе общежитий в статус жилых домов». Совокупный смысл этих документов – улучшение жилищных условий сочинцев, которые отдали на благо города лучшие годы, за что и остались жить в полуразрушенных общежитиях и бараках. Их убогое жилище нельзя было приватизировать, продавать и завещать…

 Благодаря местному постановлению такая возможность появилась. Обрадованные перспективой приватизации жильцы сразу кинулись воплощать его в жизнь. Но не тут-то было. На пути к частной собственности их ждали подводные рифы в виде чиновников различных рангов и служб. И тут на арене появился адвокат Сергей Лебедев. Сначала он подал несколько исков о признании за собой права собственности в нескольких комнатах общежитий по ул. Абрикосовая. Для этого вошел в сговор с паспортисткой Аллой Потыпенко. Суд иски удовлетворил. Лебедев и его помощница комнаты продали по коммерческим ценам. Бизнес пошел. От клиентов не было отбоя. Особенно приезжих. В результате, вместо того чтобы жилье в общежитиях стало собственностью сочинцев, Лебедев помогал покупать его приезжим, а местных просто выселяли. В судебном порядке. Все шло так здорово, быстро и гладко 90 раз, что Сергей Лебедев на 91-й раз решил, что судьи в этом вопросе вообще не нужны. Сначала готовые решения, которые подписывал сам, он заверял у специалиста суда. А когда бдительный специалист обнаружила подделку и отказалась заверять такие решения, то адвокат не расстроился, а сразу пошел к народным умельцам.

 Они изготовили ему печать суда Центрального района города (кстати, лучше, чем настоящая). И начал Лебедев штамповать ею липовые решения.

 Тут судьи взволновались – чего это успешный адвокат стал так редко их тревожить, и выяснили, что Лебедеву и без суда хорошо. А это плохо, решили судьи и приговорили Лебедева к девяти годам лишения свободы. За то, что он, «используя навыки адвоката и юридические познания… деловые качества и осведомленность относительно занятости комнат в общежитиях Сочи, организовал устойчивую преступную группу с распределением ролей… ».

 Жена адвоката Лейсира Самятовна направила генеральному прокурору заявление об угрозах сочинских судей в ее адрес с требованием привлечь их к уголовной ответственности: «Мой бывший муж – Сергей Геннадьевич Лебедев… в качестве адвоката начал «сотрудничать» с несколькими судьями Центрального района Сочи. Среди них, например: С.А. Мартыненко, А.И. Афонькина, Н.Н. Удовик, С.И. Тиводар и ряд других. «Сотрудничество» заключалось в подготовке исков о «вселении-выселении» со стороны С.Г. Лебедева и дальнейшем принятии положительных решений со стороны судей по делам «о признании права собст­венности на жилые помещения» в общежитиях Сочи… Я предполагаю, что именно судьи спровоцировали «квартирный бизнес», заведомо принимая в производство иски и затем неправосудные решения в пользу определенных лиц. Не было бы решений судей – не было бы преступлений, в которых обвинили моего мужа». Пока в прокуратуре озадачены такими обвинениями, те же сочинские судьи продолжают посылать заявителей… Но уже к другим адвокатам.

Светлана КРАВЧЕНКО, Сочи

 PS: Городская прокуратура сейчас плотно занялась изучением незаконных построек. В ближайшее время планируется снести один семиэтажный отель, который возвели на берегу моря вопреки всем нормам. Корреспондента «АН» обещали пригласить на эту акцию.

 

 А тем временем сотрудники ГУВД Сочи раскрыли заказное убийство. Как раз в тот день, когда в Гватемале шло голосование, в России был задержан потенциальный заказчик преступления. Заказал он свою жену – хозяйку собственной маленькой гостиницы в Сочи. Если бы преступление не раскрыли, он по наследству получил бы это доходное место под солнцем. К Олимпиаде готовятся все…

 

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