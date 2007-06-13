//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

«Дармовая» солярка довела до скамьи

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЕМЕНОВ ]

«Дармовая» солярка довела до скамьи

НА УЧАСТКЕ 671-го км федеральной трассы «Россия» (Москва – Санкт-Петербург), недалеко от райцентра Ленинградской области г. Тосно, сотрудники 9‑го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью задержали гражданина Латвии. 38-летний Андрей Букреев в момент задержания откачивал дизельное топливо из магистрального нефтепровода, принадлежащего ОАО «Петербургтранснефтепродукт». Он вварил в трубопровод почти километровый отвод и, как показало следст­вие, многократно «заливался» из него топливом. Было установлено и место промежуточного хранения и сбыта похищенной солярки: частный дом на улице Тельмана в поселке Ям-Ижора.

 

Как полагают в милиции, Букреев действовал в составе организованной группы, которая с конца 2006 г. похитила из нефтепровода 176 тыс. л нефтепродуктов на сумму свыше 800 тыс. рублей.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Ответ на чиновничий беспредел, который творится в нашем здравоохранении»

«Ответ на чиновничий беспредел, который творится в нашем здравоохранении»

Международный день редких заболеваний проводится в последний день февраля. О том, нужно ли объединяться в общественные организации для того, чтобы победить болезнь, размышляет депутат Госдумы, академик РАН Николай ГЕРАСИМЕНКО...

//В мире

В Госдуме оценили заявление Климкина о принадлежности Чёрного моря

В Госдуме оценили заявление Климкина о принадлежности Чёрного моря

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил сегодня, что Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму. Слова главы украинской дипломатии оценили в российской Госдуме.

//Экономика

Жители Германии выступили за строительство "Северного потока – 2"

Жители Германии выступили за строительство "Северного потока – 2"

Жители Германии выступили за строительство газопровода "Северный поток–2". Соответствующие данные были получены в рамках опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Российский публицист: после ухода мэра Риги в Латвии будут строить концлагеря

Российский публицист: после ухода мэра Риги в Латвии будут строить концлагеря

Российский политтехнолог, публицист Станислав Белковский уверен, что ситуация, которая сложилась вокруг мэра Риги Нила Ушакова будет остро обсуждаться на территории России. Россияне «рядами встанут» на защиту «русскоязычного» мэра и, как следствие, возникнет скандал.

//В мире

Еще один кандидат в президенты Украины сошел с дистанции

Еще один кандидат в президенты Украины сошел с дистанции

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап заявил, что готов снять свою кандидатуру в пользу другого кандидата на пост главы государства – экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Кто заказал Калви? Об особых отношениях Артёма Аветисяна и Андрея Белоусова

Кто заказал Калви? Об особых отношениях Артёма Аветисяна и Андрея Белоусова

Арест Майкла Калви, основателя инвестиционной компании Baring Vostok, которая в своё время вкладывала деньги в «Яндекс», «Авито», «Вымпелком» и другие компании, наделал немало шума.

//Наука

Солнце перестало подавать признаки активности, заявили ученые

Солнце перестало подавать признаки активности, заявили ученые

Солнечная активность, в последнее время демонстрировавшая минимальные значения, упала ниже уровня чувствительности научных приборов и уже несколько дней остается в таком состоянии.

//Общество

Соцсети признали уликами

Соцсети признали уликами

Не так давно появилась новая и очень любопытная тенденция - в судах теперь стали рассматривать информацию из социальных сетей в качестве доказательств и улик в судебных прениях.

//Общество

В Дагестане горит целое село. В огне больше 2,5 тысяч квадратных метров

В Дагестане горит целое село. В огне больше 2,5 тысяч квадратных метров

Страшный пожар в Дагестане, горит село Тисси-Ахитли. Больше 20 домов в огне и уже понятно, что их не спасти. Общая площадь пожара составляет 2,5 тысяч квадратных метров, идёт эвакуация жителей

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

Польше запретили строить канал у границы с Россией

Польше запретили строить канал у границы с Россией

Еврокомиссия потребовала от польских властей прекратить строительство канала на Балтийской косе. Европейские чиновники сомневаются в целесообразности этого проекта и его экологической безопасности.

//Новости СМИ2

//В мире

ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования "химатаки" в Думе

ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования "химатаки" в Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала итоговый доклад о расследовании «химической атаки» в сирийском городе Дума, якобы имевшей место 7 апреля 2018 года.

//Общество

Зоозащитники бьют тревогу:Минприроды будет отдавать диких животных частным лицам

Зоозащитники бьют тревогу:Минприроды будет отдавать диких животных частным лицам

Зоозащитники бьют тревогу: Министерство природы России планирует разрешить отдавать конфискованных диких животных в частные руки. Передавать таких зверей будут безвозмездно на условиях договора

//В мире

Лукашенко предрек победу Порошенко на выборах президента Украины

Лукашенко предрек победу Порошенко на выборах президента Украины

Победу на предстоящих выборах президента Украины одержит действующий глава этого государства Петр Порошенко. Такое мнение высказал сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко.

//Общество

Забег по Крымскому мосту отменяется: спецслужбы опасаются провокаций

Забег по Крымскому мосту отменяется: спецслужбы опасаются провокаций

Как рассказала «Аргументам недели – Крым» организатор проекта, спецслужбы опасаются провокаций в дни торжеств. Злата Чепурная сказала: «Это такое знаковое мероприятие, и оно как красная тряпка будет. Мы не хотим, чтобы какие-то провокации были, поэтому перенесли его на май».

//Общество

Руководитель компании «ВИТО-1» возмущена беспочвенными обвинениями Навального

Руководитель компании «ВИТО-1» возмущена беспочвенными обвинениями Навального

Гендиректор компании «ВИТО-1» Наталья Гребенщикова собирается защищать репутацию предприятия в суде. Продукция комбината — качественная, а сообщения в СМИ о массовом отравлении учеников московских школ не соответствуют действительности. Об этом Гребенщикова рассказала в интервью.

//Бокс/MMA

Александр Емельяненко устроил двойное ДТП в Кисловодске

Александр Емельяненко устроил двойное ДТП в Кисловодске

Боец спортивного клуба «Ахмат» Александр Емельяненко, находящийся в Кисловодске на тренировочных сборах, доставил проблем сотрудникам ДПС: он устроил двойное ДТП и попытался скрыться.

//Новости партнеров

//Общество

Жена экс-депутата заявила, что нужно ограничить доступ «нищебродов» в рестораны

Жена экс-депутата заявила, что нужно ограничить доступ «нищебродов» в рестораны

Светская львица и бывшая жена экс-депутата олигарха и Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что необходимо ограничивать доступ «нищебродов» в «некоторые рестораны», потому что им там не место.

//ВПК

В Севастополе оборонщики опровергли информацию о миллионых зарплатах руководства

В Севастополе оборонщики опровергли информацию о миллионых зарплатах руководства

Ответ о зарплатах руководства пришел как пояснение к вопросу о низком уровне заработка рабочих.

//В мире

Черное море станет "Бермудским треугольником" для России, заявил Климкин

Черное море станет "Бермудским треугольником" для России, заявил Климкин

Черное море будет «Бермудским треугольником» для России, заявил сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления в Одессе.

//Спорт

У российского самбо есть три года, чтобы навсегда войти в олимпийскую семью

У российского самбо есть три года, чтобы навсегда войти в олимпийскую семью

В конце 2018 года самбо получило временное, на три года, признание Международного олимпийского комитета. Благодаря чему это произошло и что нужно сделать, чтобы получить постоянное признание?

//Культура

Зачем в кино и литературу возвращается тема белогвардейцев?

Зачем в кино и литературу возвращается тема белогвардейцев?

Тема дворян и белогвардейцев, которые сражались за другую Россию, то и дело возвращается в художественные произведения и кино. Не так давно свой документальный роман "Зимняя дорога" представил публике писатель Леонид Юзефович, который показал белогвардейского генерала не как врага, а как патриота своей Родины и человека. Теперь вот вышел фильм Юрия Васильева "Герой" с Димой Биланом. Зачем искусству понадобилось искать нового героя в прошлом?

//Общество

Телевизор может привести к ужасным последствиям для стариков, считают ученые

Телевизор может привести к ужасным последствиям для стариков, считают ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона на основании проведенных исследований пришли к выводу, что просмотр телевизора более трех часов в день может негативно сказаться на памяти пожилых людей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи
2

А Волга ли впадает в Каспийское море?
3

Рейтинг самых вредных каш обнародовали диетологи
4

Список самых полезных для здоровья человека каш появился в сети
5

Легкий способ снизить давление без таблеток посоветовали австралийские ученые

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры