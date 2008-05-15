Авторитеты в Краснодаре не договорились

После этого редакция получила дополнительную информацию о так называемой повестке дня криминального саммита. Как сообщили представители МВД, их источники доложили: после краснодарской встречи должна начаться стрельба - поскольку одним из вопросов в пункте «Разное» был вопрос противостояния клана вора в законе деда Хасана и его коллеги по кличке Мираб. Эти отношения обострились настолько, что «мирабовских людей» решили поприжать на всей территории бывшего СССР.

И вот свежая новость из города-героя Одессы. Здесь после праздников убит Тенгиз Карчава (кличка «Тенгиз»). Во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого к нему подошел неизвестный. Отвел Карчаву в сторону и дважды выстрелил ему в голову из револьвера - который, как известно, гильзы на месте преступления не оставляет. Убитый входил в ближайшее окружение «вора в законе» Антимоса - одного из соратников Мираба.

В кого будет следующий выстрел?