Похититель людей ждет наказания

EЩЕ в 1998 г. Умар Гацаев вошел в состав организованной группы. Она занималась похищением людей и вымогатель­ством имущества у их родственников. Так, в марте 1998 г. в Моздоке бандиты украли и перевезли в Грозный несовершеннолетнего ребенка. Два года они таскали его из одного места в другое, требуя от родственников 1 млн. долларов. В случае неповиновения угрожали убить подростка. В марте 2000 г. во время проведения контртеррористической операции ребенку удалось сбежать из плена и скрыться от похитителей. Правоохранительные органы за совершение данного преступления разыскивали Умара Гацаева. В феврале 2008 г. его задержали. Теперь уголовное дело в отношении Гацаева направлено в Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания для рассмотрения по существу.