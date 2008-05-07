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Воровской саммит

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Олег УТИЦИН ]

Воровской саммит

Повестка дня

ОПЕРАТИВНИКИ Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом официально эту информацию не подтвердили, но и не стали опровергать: «Мы не вправе давать какие-то комментарии, но можете смело написать, что эта встреча проходила под нашим контролем».

Если внимательно присмотреться к структуре деятельности института воров в законе, она напоминает вертикаль власти при КПСС. И «сходняк» воров – нечто вроде заседания политбюро компартии. Но без публикаций резолютивной части в центральной прессе. Вместо этого по зонам расходятся так называемые малявы.

Из источников, близких к правоохранительным органам, стала известна «краснодарская повестка дня». Одним из ключевых вопросов была смена главы «Олимпстроя» Семена Вайнштока на теперь уже бывшего главу города Сочи, заслуженного строителя России Виктора Колодяжного. Обсуждали прибыльность инвестиций и преференций в связи с этим.

Подпунктом был вопрос о земле. О той земле, которая вместе с коттеджами, кафе и гостиницами вроде бы является собственностью оргпреступной стороны, а теперь может перейти в другую собственность.

Тонкие материи

«НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ затраты на выкуп сочинской земли составляют 82 млрд. рублей. На строительство уже сегодня требуется 200 тыс. рабочих. Их нет, да и размещать негде. Даже Абхазия не поможет. Всего ее населения не хватит», – сообщалось в «АН». Вот эти 82 млрд. и стали главным интересом «сходняка». Насколько безопасно можно «отпилить» от этой суммы, если учесть, что правительство держит инвестиции в олимпийское строительство на контроле?

Вопрос о земле

КОЛЯ Гуссейн – смотрящий за Сочи, выйдя из заключения после обвинения в убийстве какого-то криминального авторитета, почти ослеп. Он построил себе дом в центре курортного города. Рядом с домом судьи. Не знаю – жарили они шашлыки вместе или нет, не в этом дело. Просто Коля Гуссейн внезапно умер. Поэтому вопрос о смотрящем на лакомом побережье тоже решался на краснодарской встрече.

А еще прошлой осенью представители сочинской милиции объясняли корреспонденту «АН», что нового смотрящего после Коли не предвидится. Потому что здесь – государственный интерес. Мол, воры сюда не сунутся. Еще как сунутся! Их интерес не только в деньгах, но и в земле, предназначенной под олимпийское строительство.

Из истории «вопроса». После дефолта 1998 г. и очередных «несезонов», когда россияне уезжали отдыхать вместо Сочи в Турцию и Египет, в голову одного из авторитетов пришла идея. Если к нам не едут отдыхающие с деньгами, пусть тогда едут… деньги. И началось строительство маленьких коттеджей на землях от аэропорта Адлера, чуть выше и чуть ниже. Тогда цена этим дачкам была объявлена в 60–80 тыс. долл., что равнозначно щитовому домику в дальнем Подмосковье. Теперь эти земли оказались под угрозой «олимпийского катка».

Вопрос надо как-то решать. Его тоже поставили на повестку «сходняка».

Дед Хасан

АСЛАН Усоян. Он же Хасан Рашидович Усоян, курд, родился 20 февраля 1937 г. в Тбилиси. Настоящее его имя даже сотрудники Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ затруднились уточнить: «Зовите его дед Хасан»! В настоящий момент считается одним из самых влиятельных криминальных лидеров. Его недавно даже по телевизору показывали – давал интервью телеканалу НТВ.

– Это мудрейший человек, таких больше нет, – лет десять назад рассказывал мне о деде Хасане подполковник российской милиции Борис Пашаев. Он тогда возглавлял подразделение по борьбе с этническими оргпреступными группировками.

А потом был объявлен в розыск. О своем аресте Борис Пашаев узнал за сутки до задержания. Поэтому быстро слинял из России. С собой прихватил богатый архив данных на этнических и российских воров.

В розыск Пашаев объявлен только в России. Хотя, по данным «АН», он в поте лица трудится в правоохранительных органах Грузии и охотно делится компрометирующими бумагами про воров в законе.

Парадоксальная ситуация. После того как Пашаев ударился в бега, выяснилось, что он – чуть ли не племянник деду Хасану. Буквально пару недель назад подполковник российской милиции, а ныне сотрудник правоохранительных органов Грузии Борис Пашаев в доверительной беседе с одним из представителей СМИ поделился информацией о грядущем в Краснодарском крае «сходняке». И даже назвал точную дату.

Мало того, рассказал, что будет в повестке дня под пунктом «разное»: разрешение проблем, связанных с арестами Кумарина (Санкт-Петербург) и Семена Могилевича (Москва, далее – везде, подробности см. в «АН» №5 2008 г.).

Когда менты, пусть даже бывшие, знают заранее не только о дате воровской сходки, но и о теме беседы, это заставляет сомневаться в устойчивости так называемых понятий.

Наблюдение за тенденциями

НО ГЛАВНОЕ в другом. Аслан Усоян уже лет десять как дистанцируется от грозного облика одного из старейшин воровской элиты. Он не отказывается от своего звания, но кичиться им не любит. Чтобы милиция перестала доставать его в Москве, несколько лет назад он перебрался в Ростов-на-Дону и там затих.

Причины уйти в тень у него были еще с 1998 года. Когда на Россию обрушился дефолт, вдруг выяснилось, что держатель крупнейшей в стране воровской кассы именно перед экономической катастрофой вложил большую часть денег в ГКО. Но они обесценились в один момент. Буквально через месяц после дефолта была назначена воровская сходка в славном городе Одесса, где первым вопросом был: дед Хасан, почему в ГКО?

Люди только успели присесть за столы, как ворвались украинские спецназовцы в масках, положили всех на пол. Одних отпустили, других забрали. Не в этом суть. А в том, что беседа по теме не состоялась. Однако через пару месяцев один из криминальных авторитетов, ответственный за одесский «сходняк», был убит неизвестными в придорожном кафе под Москвой. После этой трагедии вопросы к деду Хасану почему-то отпали. И, по данным «АН», не поднимаются до сих пор.

И тут вдруг дед Хасан назначает встречу своим коллегам. Это – серьезная ситуация. Борцы с оргпреступностью, которые еще пару лет назад подобные встречи пресекали на корню, на этот раз, казалось, даже не пошевелились.

– Почему? – поинтересовался корреспондент «АН».

– Мы, конечно, знали об этом мероприятии. Но такие встречи проходят, как правило, в виде чьего-нибудь дня рождения или поминок по одному из бывших воров. Тогда мы даже на подъезде к месту встречи задерживали генералов преступного мира. Но каждый раз для таких задержаний была своя причина – например, предотвратить готовящееся убийство. В данном случае нас больше всего интересуют тенденции: кто, как и с кем будет общаться в рамках конвенции, принятой на «сходняке». Извините, но других комментариев дать не можем.

Справка «АН»

САМЫЙ массовый «сходняк» был созван в 1991 г. перед путчем. Во встрече принимали участие более 400 воров в законе. А самый наглый – после путча в Краснопресненской «пересылке». Воры в законе и криминальные авторитеты по договоренности с администрацией учреждения прибыли с алкогольными напитками и тортами, чтобы подсластить жизнь авторитетным сидельцам.

Кстати

24 АПРЕЛЯ наша газета сообщала, что «премьер-министр В. Зубков провел в Сочи три дня и «поставил всех исполнителей на уши». В результате гостям показали строительство дороги и хорошие макеты…» («АН» №17 (103) от 24 апреля 2008 года).

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