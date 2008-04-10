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Манекен в томатной пасте

Курьезные преступления захлестнули Россию

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Анна ПАНОВА ]

Манекен в томатной пасте

Кровная месть по-пензенски

 УЧАСТКОВЫЙ Иван К. ненароком заглянул в окошко первого этажа неряшливой «хрущевки» на Онежской улице в Пензе. Увиденное повергло его в ужас. На стуле сидела бледная, окровавленная женщина. А вокруг нее прохаживался лохматый субъект в драном зипуне. Участковый вызвал наряд, и милиционеры вчетвером ворвались в квартиру. Дяденька в зипуне уже лежал на кушетке. Окровавленная дама сидела рядом, не шевелясь. Но при виде милиционеров она вдруг с грохотом упала на пол, при этом у нее отвалилась рука. Милицейский квартет чуть не хлопнулся оземь следом. Оказалось, это был… манекен, который хозяин квартиры (позже выяснилось, что он болен шизофренией. – «АН») стащил из местного универмага и обильно полил томатной пастой. Зачем он это сделал? Оказывается, вспомнил свою неудачную супружескую жизнь. И решил устроить судный день.

 Больного отправили в палату №6.

Буренки на колесах

 СЛУЧАЙ в Славском районе Калининградской области: сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автобус. Он несся по трассе с сумасшедшей скоростью. Поднялись в салон и офонарели: пассажиры на сиденьях не говорили, а протяжно мычали. Да-да, на сиденьях расположились 5 пятнистых коров. Выяснилось, что буренки были похищены в деревне Березовка Полесского района. Но как рогатые попали в автобус?

 Возбуждено уголовное дело.

 Дело было в Бугульме. Есть такой городок недалеко от Казани. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал, что в один из городских магазинов забрались воры. Экипаж срочно отправился по сигналу. И что же? Два грабителя за это время успели разбить одну из витрин. При появлении машины с мигалками оба «артиста» художественно застыли в позе манекенов. Но обмануть милиционеров не получилось: преступники неосмотрительно замерли в позе истуканов в витрине продуктового магазина.

 Вот ведь как бывает: ничего не сперли, а сели в тюрьму. Судя по всему, до колонии строгого режима «манекены» не дойдут: возможно, поучаствуют в эксперименте и пойдут под «домашний арест»? Эксперимент в России уже начался…

Эксперимент с электронными браслетами

 РОССИЙСКИЕ осужденные за всякие разные «несерьезные» преступления могут отбывать наказание в домашних усло­виях.

 Это станет возможным после окончания трехлетнего эксперимента. В испытаниях будут задействованы осужденные из трех колоний. По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Юрия Калинина, в эксперименте примут участие 200 осужденных-добровольцев из колоний-поселений Московской, Рязанской областей и Пермского края. На добровольцах будут опробованы два вида браслетов. Первый, более простой, достанется 150 добровольцам. Браслет будет связывать арестантов с базовой станцией.

 Более сложная модель – 70 систем электронного слежения – будет держать под контролем объект с помощью спутниковой связи. Это позволит определять местонахождение человека с точностью до нескольких метров.

 Правоохранители утверждают, что использование браслетов сократит количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. А на сегодня это более 890 тыс. человек.

Из досье «АН»

 В США электронные браслеты заключенные носят в 49 штатах из 50. Их используют в Британии, Швеции и Нидерландах, Новой Зеландии и Австралии. Всего в мире применяется около 200 тыс. электронных дивайсов.

Гаргантюа в юбке

 «ГРОМКОЕ» ограбление в Ульяновске. Трое бандитов в масках ворвались в квартиру к очень пышной даме. И стали собирать ценные вещи в баулы. Но дама, запертая в комнате, быстро опомнилась. Высадив дверь мощным плечом, она вылетела из комнаты дымящейся ракетой и начала месить обидчиков. Своим мощным телом она навалилась на одного из налетчиков. Вор издал такой пронзительно-отчаянный вопль, что двое напарников вмиг бросили «конфискованные шубы» и пустились наутек.

 В это время домой вернулась дочь хозяйки. В коридоре она увидела свою габаритную мамашу, а под ней – барахтающегося мужичонку. Приехала милиция. Милиционеры втроем еле подняли и поставили на ноги необъятную гражданку, а потом принялись соскабливать с пола позеленевшего от нехватки воздуха грабителя.

 Не надо грабить женщину необъятного размера. Она может постоять за себя!

 Возбуждено уголовное дело.

В тюрьму со справкой об УДО

 НЕЛЕПОЕ ограбление в Березниках (Пермский край). Мужчина, только что отбывший срок, прогуливался по ночному городу, неподалеку от местного УВД. При себе у бывшего зека были только паспорт и справка об освобождении. Вдруг из темноты выскочил верзила с огромным ножом в руках и потребовал денег. Но, за неимением таковых, забрал то, что было – паспорт и справку. И растворился в ночи. Потерпевший поплелся в УВД сообщать о грабеже и увидел в «обезьяннике» своего обидчика. Ночного татя милиционеры задержали случайно. Попросили предъявить документы и обнаружили чужую справку об условно-досрочном освобождении (УДО). На всякий случай задержали. А потом возбудили уголовное дело. Как глупо: попасть за решетку из-за чужой справки из тюрьмы!

 Курьезное ограбление в Находке, на улице Рыбацкой. Неизвестный выхватил из рук пожилой женщины сумку. А в ней находилась только «Библия», и ни копейки денег! Дама надеется, что грабитель, прочитав книгу, задумается над смыслом жизни. Она так и написала в своем заявлении в милицию: «Слово Божье существует и разит лучше, чем обоюдоострый меч».

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