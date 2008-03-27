Бандиты наряжались милиционерами

ПРЕСТУПНИКИ действовали на территории Воронежской и Белгородской областей. На скамье подсудимых оказались девять членов группировки, организатором которой был криминальный авторитет Александр Бражников по кличке Матрос.

Их обвиняют в совершении более 80 преступлений, в том числе 11 убийствах.

Одним из наиболее громких преступлений стало нападение на депутата Воронежской областной Думы. «Матросы», ворвавшись в его квартиру в масках и с оружием, похитили деньги, а также золотые украшения.

Вскоре они напали на другого депутата. Но осуществлению преступных планов помешала его супруга, которая выбежала на улицу с криками о помощи.

Все участники банды были хорошо вооружены. В их арсенале было четыре автомата Калашникова, гранатометы «Муха», пистолеты и револьверы, а также глушители к ним. В отдельных случаях преступники использовали форму сотрудников милиции.

Организаторы банды – 43-летний Александр Бражников и 41-летний Александр Некрасов – приговорены к пожизненному лишению свободы. Остальные бандиты получили от 16 до 23 лет.