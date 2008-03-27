Экстрадиция лучше, чем эксгумация

Убийцы грелись в Андалузии

ИЗ МАРБЕЛЬИ приехали убийцы губернатора Магаданской обл. Валентина Цветкова. Его расстреляли на Новом Арбате в октябре 2002 года. Следователи обнаружили, что убийцы Цветкова – некие Александр Захаров и Мартин Бабакехян – сразу же после убийства смотались за границу. Но где их искать? На помощь пришел Интерпол: сладкую парочку обнаружили на знойных пляжах Марбельи. И случилось это в автономной области Испании – Андалузии. Российская сторона передала властям Испании документы на экстрадицию Захарова и Бабакехяна.

Российские власти уложились в 40-дневный срок, отведенный на подачу соответствующих документов испанским законодательством.

Преступники отправились в российскую тюрьму.

БАГАЦ прочитал письма императрицы

ИЗ ИЕРУСАЛИМА к нам приедет Файнберг. Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) дал разрешение на экстрадицию в Россию израильского гражданина Владимира Файнберга. Он разыскивается Генеральной прокуратурой России по подозрению в краже ценных документов из Санкт-Петербургского исторического архива.

Господин Файнберг, как выяснилось, выехал на землю предков не с пустыми руками: он привез с собой личные письма российских императоров, в том числе письма, написанные рукой императрицы Екатерины II. К слову, Файнберг въехал в Израиль по туристической визе, но быстро получил гражданство. Запрос из России на экстрадицию Файнберга поступил более 2 лет назад. И с тех самых пор он ожидает решения своей участи в тюремной камере.

Но после решения Высшего суда справедливости Файнберг со скоростью звука должен вылететь в Россию.

Посылка из Цюриха

ВОЗВРАТИЛСЯ домой из Швейцарии и бывший управляющий ОАО «Волга» Александр Буевич. Он обвиняется в хищении 1 млрд. руб. и неуплате налогов на сумму 270 млн. рублей. Буевич помещен в Бутырку. В скором времени он будет этапирован к месту проведения предварительного следствия, в Нижний Новгород. Господин Буевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Швейцарии запрос о выдаче Буевича в марте 2006 года. В декабре 2007 г. запрос был удовлетворен швейцарской стороной. Отрадно, когда такие вопросы решаются быстро.

Справка «АН»

ЭКСТРАДИЦИЯ – выдача преступника государству, гражданином которого он является. Экстрадиция производится по решению суда на основе соглашения между странами.

Плач банкира Бабенко

ИЗ ЧУДЕСНОГО города Вильнюса прокуроры все еще ждут Игоря Бабенко. Бывшего управляющего ставропольским филиалом банка «Менатеп СПб» Бабенко Генпрокуратура РФ обвиняет в мошенничестве.

– Уголовное дело против 55-летнего Игоря Бабенко, уроженца литовского города Кретинга, было возбуждено несколько лет назад, – рассказал «Аргументам неделi» адвокат Юозас Валиконис. – По версии следствия, господин Бабенко, вступив в сговор с Олегом Лиеви и Виктором Ериным, выдал им кредиты на 119 млн. рублей. Деньги они потратили. Суд города Ессентуки выдал ордер на арест обвиняемых. Они были объявлены в международный розыск. Бабенко задержали у нас, в Вильнюсе. Прокуратура Литовской Республики проинформировала Генпрокуратуру России. В Вильнюс были направлены документы на экстрадицию Бабенко. Но…

В окружном суде Вильнюса началось рассмотрение дела о выдаче банкира. Бабенко утверждал, что финансовых преступлений он не совершал. И дело его – политическое.

Судья Лорета Ульбене попросила Генпрокуратуру Литвы направить запрос в Генпрокуратуру РФ и выяснить, может ли дело Бабенко быть политическим… Как бы то ни было, но 30 января 2006 г. Департамент миграции предоставил Бабенко статус беженца и разрешил ему проживание в Литовской Республике.

Похоже, что Литва намеренно оставила у себя преступника. Бывшие советские прибалтийские республики именно таким вот образом мстят России за свою «независимость» в составе СССР.

Саша с «Уралмаша»

ИЗ АРАБСКИХ Эмиратов ожидают возвращения лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина (он же бывший депутат Городской думы Екатеринбурга – «АН»). Прокуратура Свердловской обл. уже подготовила документы о его экстрадиции. Вместе с Куковякиным должны привезти и некоего Сергея Капчука.

– Проблема в том, что у нас нет договора об экстрадиции с ОАЭ. Куковякин и Капчук перевели свои активы из Свердловской области в ОАЭ, где вложили их в новый бизнес, – сообщил на специальной пресс-конференции заместитель начальника ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по УрФО Сергей Ляпустин.

Куковякин подозревается в присвоении денежных средств в особо крупном размере у предприятия «Тавдинский гидролизный завод».

Сундуки сокровищ «Совкомфлота»

ИЗ ЛОНДОНА ждут Юрия Никитина. Там, в графстве Беркшир, в собственном особняке за 9 млн. фунтов стерлингов, комфортно проживает бывший глава государственного предприятия «Совкомфлот». Беглый предприниматель обратился к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

Российские следователи утверждают, что все сказочное богатство Никитина похищено из фондов компании.

«Совкомфлот» подал в коммерческий суд Лондона гражданский иск к Юрию Никитину. Слушания в Лондоне начнутся в 2009 году. Сумма иска составляет 600 млн. долларов. В иске участвуют 29 ответчиков и 76 истцов.

Помимо Никитина в деле ограбления «Совкомфлота» фигурируют некие Юрий Привалов и Дмитрий Скарга. Они тоже скрываются от следствия. Бывший сенатор от Волгоградской обл. Скарга – он живет по соседству с Березовским – пожаловался британским журналистам на притеснения со стороны прокуроров из России и на то, что ему разрешили снимать на расходы с арестованного счета только 30 тыс. долл. в неделю.

Ждем-с… Березовского с Брусникой

КОМПЕТЕНТНЫЕ органы Греции выдали нам Виталия Адамяна, обвиняемого прокуратурой Забайкальского края в разбойном нападении. И питерского капитана Николая Бруснику, подозреваемого в контрабанде сигарет.

Судебные органы Италии отправили в Россию Сергея Степанова: уголовное дело заведено прокурорами Алтайского края.

В Германии приняли решение о выдаче Андрея Осадчего, обвиняемого в мошенничестве. Немцы передали нам и Тиграна Арутюняна, который подозревается в совершении убийства в Волгоградской области.

Россия все еще надеется на экстрадицию Бориса Березовского (он же ныне Платон Еленин), Юрия Никитина, Игоря Яковенко. В СИЗО Швейцарии парится подельник Никитина Юрий Привалов. Его тоже с радостью примут на родине, как и многих других, у кого рыльце в отменном пуху.

Интерпол продолжает поиски 1197 российских преступников. О самых громких задержаниях мы будем рассказывать на страницах «АН». Процесс, судя по количеству криминальных лиц, прячущихся за бугром, обещает быть долгоиграющим.

Из досье «АН»

МОУП – Международная организация уголовной полиции (Интерпол) создана в 1923 году. Штаб-квартира находится в Лионе (Франция). Сегодня в Интерпол входят 184 государства. Россия вступила в МОУП в 1990 году. Самостоятельно расследованием и раскрытием преступлений Интерпол не занимается. В его компетенции – координация совместных полицейских операций по борьбе с наркобизнесом, поиску преступников и проч.