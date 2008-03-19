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Выстрел в лицо

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Выстрел в лицо

 ЭТО преступление назвали очередным вызовом для правоохранительной системы России. В Саратов направили лучших специалистов Следственного комитета. За неделю допросили более 400 человек. Нашли заказчика и исполнителя, которые признались в убийстве, а потом... отказались от своих слов.

 Один из арестованных - генеральный директор крупного саратовского завода.

 Бывший «пехотинец» местной ОПГ. По версии следствия, именно он заказал убийство прокурора, заплатив сообщникам 100 тыс. рублей. В 90-х годах под кличкой Леша Рыжий он «трудился» в небольшой бригаде, промышляющей на полулегальном рынке цветных и черных металлов. Начальником Рыжего был Валек Захар - сейчас отбывает срок в местах лишения свободы. Хотя до этого жил в одном доме с убиенным прокурором.

 Именно в те 90-е годы молодой сотрудник прокуратуры Евгений Григорьев успел прославиться как «гроза братков». Вместе с офицером УВД, ныне депутатом городской Думы Саратова Владимиром Колдиным, Григорьев создал саратовский аналог «Кобры» - спецподразделения по борьбе с оргпреступностью. И деятельность ОПГ в городе довольно быстро сошла на нет. Многие бандиты получили длительные сроки. Став городским прокурором, Григорьев сохранил за собой имидж жесткого законника. Но всеобщий страх перед прокуратурой сделался питательной средой для процветания специфического ведомственного бизнеса. Многие сотрудники выше среднего звена возомнили себя чуть ли не феодалами. Григорьев сместил нескольких районных прокуроров, поменял замов. Среди недовольных Григорьевым были и районные прокуроры, и некоторые из его новых заместителей.

 Ключевые фигуры оппозиции Григорьеву в областной прокуратуре сопротивлялись новой жесткой кадровой политике.

 Свои претензии к прокурору были и у бизнесмена, «выходца из пехоты». Следствие не исключает, что в какой-то момент эти интересы пересеклись.

 После убийства Евгения Григорьева бизнесмен, которого считают заказчиком убийства прокурора, организовал на своем предприятии митинг трудового коллектива против равнодушных правоохранителей. А потом возложил венки на могилу убитого. Скорбел, говорят...

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