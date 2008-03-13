Рецидивист прикинулся прокурором

В АСТРАХАНИ перед судом предстал рецидивист Иван Шигидин, которого обвиняют в том, что он притворялся прокурором.

В июне 2007 г. Иван сидел в местном СИЗО, где от одного из сокамерников узнал о спорном решении суда по делу о признании права собственности на квартиру.

Через некоторое время Шигидин позвонил гражданину, признанному собственником жилья, представился одним из руководителей прокуратуры области и сказал, что у него есть основания для отмены судебного решения и за 180 тыс. руб. он решит вопрос. Забрать деньги отправил свою знакомую, которая получила 30 тысяч.

После того как Шигидин потребовал остаток, потерпевший обратился в УФСБ. Знакомая осужденного, не знавшая о его незаконных действиях, была задержана при получении 150 тыс. рублей.

Суд назначил лжепрокурору 9 лет лишения свободы.