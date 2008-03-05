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Взрывной характер

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Взрывной характер

 В ПАВЛОВСКОМ районе Ульяновской обл. сержант милиции подорвал себя гранатой в здании РОВД.

 Сначала он собирался взорвать ее в кабинете начальника местного подразделения ГИБДД. Туда он явился выяснять отношения. Причиной конфликта стало задержание пьяного сержанта за рулем. С собой для убедительности он взял гранату.

 Но взрыв прогремел в коридоре здания РОВД. Руководитель ГИБДД не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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