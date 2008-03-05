Взрывной характер

В ПАВЛОВСКОМ районе Ульяновской обл. сержант милиции подорвал себя гранатой в здании РОВД.

Сначала он собирался взорвать ее в кабинете начальника местного подразделения ГИБДД. Туда он явился выяснять отношения. Причиной конфликта стало задержание пьяного сержанта за рулем. С собой для убедительности он взял гранату.

Но взрыв прогремел в коридоре здания РОВД. Руководитель ГИБДД не пострадал. Возбуждено уголовное дело.