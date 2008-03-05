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Тринадцатая годовщина

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Тринадцатая годовщина
1995 г. – гендиректор ОРТ В. Листьев, Фото Б. КРЕМЕРА

Дьявол в деталях

 ПРИМЕРНО за год до смерти Владислав пригласил меня в качестве эксперта на съемки ток-шоу «Тема». Темой в тот раз были заказные убийства. Откуда в России появилось чуждое нашему народу явление? В эфир эта программа вышла в кастрированном виде и свелась к одному выводу - во всем виноваты американские видеофильмы.

 Когда я попросил генерала госбезопасности ответить на вопрос, были ли заказными убийства Троцкого, болгарского диссидента Георгия Маркова, серия убийств, осуществленных Судоплатовым и его людьми, получил исчерпывающий ответ - мы за бывших сотрудников ответственности не несем.

 Это в эфир не пустили. А потом Листьев сам стал жертвой заказного убийства. Застрелили журналиста в подъезде, когда он хотел подняться в свою квартиру. Одна пуля попала в руку. Вторая - в голову. Орудия преступления, предположительно, два пистолета с глушителями.

 Тогда были неизвестны многие малозначительные, казалось бы, детали.

 Например, что в тот вечер у Листьева была двухчасовая беседа с Березовским. О чем? - неизвестно до сих пор.

 Известно другое - близкие друзья Владислава рассказали мне через несколько лет, что в ту ночь Альбина, супруга Влада, потрясенная гибелью мужа, первым делом бросилась в офис Березовского (дом приемов ­ЛогоВАЗа), находившийся в двух-трех десятках метров от места преступления.

 Путь внутрь ей преградила охрана олигарха. Женщина рассказала им о случившемся, но те холодно констатировали, что «Бориса Абрамыча нет и не ожидается».

 Но уже через два часа я видел Березовского там, в офисе. Борис Абрамович со скорбным лицом утешал Альбину и с таким же выражением кометой носился по офису, подлетая то к одной значительной персоне, то к другой. Столы были оперативно уставлены бутылками и закусками. Вот только лицо его с этой стремительностью как-то не стыковалось.

 Потом меня попросили направить на ложный след журналистов. Они толпились на улице между оцеплением у дома Листьева и офисом Березовского. Тело надо было везти в морг, и вдове не хотелось, чтобы сотни репортеров увязались туда. Пришлось обмануть коллег, а после морга еще 24 часа болтаться по Москве и Подмосковью, проверяя несколько версий, порой самых невероятных.

Игорный бизнес

 ИЗ МОРГА, ближе к утру, мы поехали в Подмосковье.

 - В игорном бизнесе у него были завязки. В области свое казино строил, - источники информации даже село назвали.

 Сама по себе эта версия заслуживала внимания, потому что наиболее обеспеченные игроки, они же VIP-персоны, с удовольствием удалились бы со столичного Арбата, где все слушалось, снималось. В Москве уже тогда проблемы с властями были. Но представители криминалитета, державшие в своих руках прибыльные схемы, вряд ли позволили какому-то Листьеву составить им конкуренцию.

 ...Село мы нашли. И нашли местных жителей, которые указали лесную опушку, где «Листьев строит казино». Это был четырехэтажный кирпичный дворец. На строительных лесах суетились гастарбайтеры. Нашли старшего.

 - Листьев - это кто? - переспросил он. - Не знаю такого. Мы здесь дачу строим для господина Гиви. Он на рынке каком-то работает.

 Да. Судя по документам, Листьевым там и не пахло...

Рекламная пауза

 ЕЕ ВЛАДИСЛАВ Листьев объявил после того, как был назначен генеральным директором ОРТ. Протежировал это назначение Березовский.

 Покопавшись в финансовых делах телеканала, Влад вдруг наложил запрет на показ рекламы. Ею тогда ведала фирма Сергея Лисовского. Бывший комсомольский вожак скупал время на ТВ по одной цене, рекламодателям продавал уже дороже. Его фамилию начали полоскать в СМИ. Чуть позже и Березовского. Но вернемся к 1 марта 1995 года. Вернувшись в Москву, мы поехали к Александру Политковскому, коллеге Листьева по созданию «Взгляда».

 В кабинете у Саши сидели угрюмые сотрудники. Когда я вошел, Политковский налил водки и молча двинул стакан в мою сторону...

 Потом поехали в «Останкино», на ОРТ...

 - Это - не Лисовский, - сказал мне Андрей Разбаш, - при малейшем доказательстве причастности к убийству вся его рекламная деятельность на ТВ «медным тазом» накроется. Влад не собирался запрещать рекламу совсем. Он хотел понять, что происходит с финансами и куда утекает их большая часть».

 Один из руководителей ОРТ, имевший самое непосредственное отношение к этим самым потокам, в тот день строго запретил своей секретарше соединять его по телефону и пропускать посетителей. Но меня удостоил аудиенции. Начальник выпил коньяку и зачем-то задернул шторы. Озираясь на них, он начал шепотом рассказывать:

 - Ты не понимаешь, что теперь может начаться!!! Ведь основные деньги шли «черным налом». Эфир проплачен на полгода вперед!

 - А что может начаться?

 - Увидишь...

 В июле 95-го, через пять месяцев после смерти Листьева, правая рука Березовского Бадри Патаркацишвили стал первым заместителем гендиректора ОРТ. Он объявил, что мораторий на коммерческую рекламу снимается. Расценки выше прежних.

  25 января 1996 г. выстрелами в грудь и голову в своей квартире был убит директор рекламного агентства «Время - вперед!», продюсер многих телепередач Олег Слабынько.

  8 мая 1997 г. погиб Анатолий Курочкин, первый замуправделами ОРТ. Он ехал на подмосковную дачу. В районе Икши его машину слегка задели. Курочкин вышел на дорогу и был сбит следовавшим сзади авто.

 При ежегодных доходах от рекламы в 300-400 млн. долл. ОРТ доставалось не более 100 млн. («АН» № 16(50),19.04.2007).

 Андрей Разбаш, помогавший вдове Влада и позже женившийся на ней, умер в 2006 году. Недавно в Англии умер и Бадри Патаркацишвили.

Quid prodest
(Кому выгодно? - лат.)

 ПОСЛЕ того как рухнула версия с Лисовским, основным фигурантом по делу оказался Березовский.

 Александр Коржаков, бывший начальник охраны Ельцина, вспоминал, что олигарх в те дни предпочитал ночевать на диване в кремлевской приемной. Чтобы не арестовали.

 А после отставки Коржакова именно Березовский выдвинул версию, что убийство Листьева заказал Барсуков (в то время руководитель госбезопасности) по инициативе Коржакова. Зачем? - Ответ возможен такой: «ОРТ понадобилось Коржакову для избрания Ельцина на второй срок, а Листьев хотел демократии». На самом деле каналом ОРТ во время предвыборной гонки пользовался именно Березовский.

 Был в деле и «бандитский след».

 Однажды Березовский сообщил журналистам, что на него вышел бандит по кличке Кот. За имена исполнителей убийства он запросил полмиллиона долларов. На вымогательство Березовский возмутился. Как «друг семьи Листьевых и законопослушный гражданин» платить не стал. Других способов найти убийц тоже не придумал. Кота после инцидента арестовали и посадили лет на семь, но совсем по другой статье.

 С Котом я познакомился по долгу службы, когда собирал материал об ОПГ Москвы и области. Хорошо развитый физически и владевший искусством рукопашного боя, он производил впечатление отморозка. Но на самом деле был чрезвычайно дисциплинированным и слушался криминального начальства. По собственной инициативе он бы к Березовскому не сунулся. К тому же у его «начальников» в бизнесе олигарха были свои интересы. Им, наладившим поставки «ВАЗов» чуть ли не с конвейера, причин плести интриги вокруг БАБа не было.

Cherchez la femme

 НО САМАЯ нелепая версия убийства Листьева зародилась в умах ГБ. Ее потихонечку и пытались внушать криминальным репортерам. «Листьева-то из-за бабы убили. Любовница у него была. А хахаль не стерпел. Всего-то и делов...» До вершины абсурда версию довел Александр Литвиненко, заявивший, что «у Листьева были отношения с Татьяной Дьяченко».

 Хотя сам Березовский звонил ей и просил о помощи, когда его собирались арестовать по делу Листьева.

 За 13 лет в убийстве Листьева «признались» 10 человек. Но выяснилось, что их показания не соответствуют действительности. Было допрошено более 2 тыс. свидетелей. Уголовное дело превысило 100 томов.

 Правда, Бориса Березовского толком до сих пор так и не допросили.

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