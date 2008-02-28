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«Стрелок» с большой дороги

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

«Стрелок» с большой дороги

 МАСТЕР спорта по стрельбе Игорь Фомин из Омска признан виновным в разбойных нападениях и убийствах водителей, которые занимались част­ным извозом.

 В течение 4 лет милиция охотилась за неизвестным убийцей, нападавшим на автовладельцев. И в результате вышли на Фомина. Своих жертв он убивал в безлюдных местах. Тела закапывал. Похищенные автомобили продавал на запчасти. Один из водителей выжил и дал свидетельские показания. Фомина задержали.

 В ходе расследования была установлена причастность Фомина и к мошенничеству. В октябре 2006 г. он устроился на работу сторожем в садоводческое товарищество. Получил от одного из дачников деньги за установку видеоаппаратуры и скрылся.

 В ходе судебного заседания вина подсудимого в совершении 3 убийств водителей, разбойных нападений и мошенничестве была полностью доказана. Суд приговорил Фомина к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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