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«Черный список» топ-­менеджеров

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК, фото автора ]

«Черный список» <nobr>топ-­менеджеров</nobr>
МВД предоставит данные на каждого соискателя

1 АПРЕЛЯ 2007 г. Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД начал вести реестр дисквалифицированных лиц. По сути это «черный список» руководителей предприятий, членов советов директоров, которых по тем или иным причинам суды отстранили от занимаемых постов. Он создан для того, чтобы наказанные люди не могли на период дисквалификации занимать руководящие посты, а работодатели могли справиться о темном прошлом своего кандидата.

 На 1 января 2008 г.. количество дисквалифицированных было 4624 человека. Сегодня – всего 733 человека. Дисквалификация устанавливается сроком от 6 месяцев до 3 лет.

 Чаще всего в реестр ГИАЦ попадают руководители, которые нарушили законодательство о труде, например, не выплачивали вовремя зарплату. Дальше в рейтинге дисквалифицированных лиц идут люди, активно нарушающие правила госрегистрации юрлиц и не выполняющие в срок законного предписания органов по надзору и контролю (прокуратура, МЧС, Минтранс и т.д.).

 Начальник Главного информационно-аналитического центра МВД России генерал-майор милиции Сергей Перов рассказал, что за 9 месяцев действия реестра в УВД поступило всего 7145 обращений. Кстати, 25 «запрошенных» оказались в реестре. То есть столько человек, будучи дисквалифицированными, хотели повторно стать руководителями.

 По закону каждый работодатель, принимающий на работу топ-менеджера, обязан проверить, не числится ли соискатель на должность в реестре. Запрос можно сделать в любом отделении милиции. Не позднее чем через 5 дней вам выдадут справку. Работодателей получение такой информации не разорит – она стоит всего 100 рублей. Впрочем, справку может получить любое физическое лицо. В этом случае информация предоставляется бесплатно.

 Несмотря на то что работодатели обязаны проверять кандидатов на руководящую должность (ст. 32.11 КоАП), делают они это неохотно. Но если при проверке вдруг окажется, что работодатель принял на работу человека, который числится в реестре, его могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. рублей. Штраф наложат и на дисквалифицированного соискателя.

 Занесенные в реестр руководители есть в каждом субъекте РФ. Например, в Краснодарском крае – 57 человек, в Свердловской области – 45, Татарстане – 40, на Алтае – 35, в Красноярском крае – 23.

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