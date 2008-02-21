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Мой муж… гималайский верблюд

Истории «движения» брачных аферисток России исполнилось 100 лет

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Мой муж… гималайский верблюд

Ну и штучка, Сонька Золотая Ручка!

 ГОВОРЯТ, что самой изощренной брачной аферисткой мира была леди Эмма Гамильтон, та самая, от которой потерял покой знаменитый адмирал Нельсон.

 Первой отечественной брачной аферисткой считается Сонька Золотая Ручка. Шейндля-Сура Соломониак родилась в 1846 г. в семье скупщика краденого. В 1866 г. она впервые оказалась в полиции по обвинению в краже. Уверив стражей порядка, что произошло недоразумение, Шейндля-Сура отправилась за приключениями в столицу империи. Вскоре по­знакомилась с богачом Шеломом Школьником. Он стал ее мужем. Но Школьника Сонька бросила ради карточного шулера Михеля Бренера, а его променяла на известного вора Михеля Блювштейна.

 Какой-то уж неземной красотой Сонька Золотая Ручка не блистала. «Худощава, волосы темно-русые, глаза карие, лицо рябоватое, нос умеренный, на правой щеке бородавка, рост 153 см» – вот такая «объективка» ходила по полицейским участкам Российской империи. Но Сонька отменно умела пользоваться гримом, париками и своей женст­венностью. Жертвой ее уголовного обаяния стал и банкир Догмаров. Они встретились в Одессе, в одном из ресторанов. За беседой выяснилось, что «госпожа Сен-Донато» отбывает в столицу той же, вечерней, лошадью. Испив чаю и поев «сонных» конфет, банкир захрапел. Утром он не нашел ни денег, ни ценных бумаг.

 Похоже, что мадам Золотая Ручка и не подозревала, что именно она открыла одну из самых позорных страниц в истории России: стала брачной аферисткой №1.

 Но широкого отклика инициатива Соньки тогда не получила. Это случилось через несколько десятилетий. И началось все с Вологодской губернии.
 
Аферистка Надя Кляйн

 ЛЮБОПЫТНУЮ дату отметили в августе 2007 г. вологодские краеведы: столетие судебного процесса над первой брачной аферисткой Вологодчины Надеждой Кляйн.

 Смазливая стройная брюнетка знакомилась с состоятельным мужчиной, принимала ухаживания и назначала дату помолвки. А потом сообщала, что не может идти под венец: у нее серьезно заболела мать, для лечения нужны деньги. Женихи сами открывали кошельки. Кляйн тут же исчезала. Всего в деле фигурировало 4 эпизода. Кляйн обманула женихов в Ярославле, Рыбинске и  Вологде. В Вологде в те времена жили около 20 тыс. обывателей. Все «денежные» женихи тут были на строгом учете. Наденька Кляйн стала открыто появляться на публике с лесопромышленником Нефедовым. Полиция дождалась, когда аферистка вновь получит деньги…

 Судебный процесс продолжался 3 дня. Прокурор настаивал на каторжных работах. Но приговор для малышки Кляйн оказался мягким – высылка в Турухан­ский край.

 Пример Нади Кляйн оказался заразительным: с тех пор на просторах Руси все чаще стали появляться брачные матроны.
 
Кривой полет Таис Кречет

 ИСТОРИЯ предприимчивой москвички, переводчицы по профессии Татьяны Кораблиной вызывает не только удивление, но и брезгливость.

 В 1994 г. у Кораблиной родился сын. Кто отец ребенка, она сама точно не знала. О рождении сына Юры она сообщила (на всякий случай) сыну известного режиссера Николаю Грамматикову, американскому бизнесмену Джону Хэмлету и гражданину Украины Федору Степаненко. Все отцы с радостью кинулись помогать молодой матери. Господин Грамматиков выплачивал ей содержание. Мистер Хэмлет купил трехкомнатную квартиру в Москве.

 В один из дней Таня Кораблина вдруг стала зваться Таис Кречет. Позже следствие выяснило, что мадемуазель Кораблина обманула несколько десятков мужчин, в том числе и заграничных: обещала выйти замуж, получала деньги и скрывалась.

 В 2003 г. Кречет потребовала официального признания отцовства от Грамматикова. Так ребенок получил новое свидетельство о рождении. В ноябре того же года Кречет отправилась в США, где подала заявление в органы опеки штата Флорида с целью оформления отцовства на… американского гражданина, 66-летнего Джона Хэмлета. Вернувшись в Москву, Кречет заявила, что ребенок должен переехать в США.

 Она подала иск в Преснен­ский районный суд Москвы с требованием аннулировать запись об отцовстве Грамматикова.

Страдания Патрика Нэйлора

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ из Лондона Патрик Нэйлор с первого взгляда влюбился в 45-летнюю москов­скую красавицу Людмилу Павловскую. Познакомились они через брачное агентство. Нэйлор быстро устроил Людмиле поезд­ку в Британию. Через 15 дней Патрик Нэйлор и Людмила Павловская стали мужем и женой. Приезд Людмилы, предсвадебная суета, свадьба – все это обошлось британцу в 5000 фунтов. Но через 3 дня после свадьбы Людмила упорхнула в Москву.

 В Россию Людмила улетала не с пустыми руками: муж сделал ей и ее родственникам дорогие подарки. А потом наступила тишина. И только после настойчивых звонков Нейлор получил от Людмилы сбивчивые объяснения, почему она не может вернуться.

 Причины были высосаны из пальца. Англичанин попытался вернуть хотя бы дорогое бриллиантовое кольцо. Но как только он заикнулся об этом, к нему пришли посланцы русской мафии. Они пообещали сжечь магазин Нэйлора.

 Как выяснилось позже, Патрик Нэйлор был не единственной жертвой брачной аферистки.

Невеста Коган исчезла с горизонта

 ЖИТЕЛЬ Свердловской области Алексей Расковалов долгое время переписывался с прекрасной Лерой Коган из Канады. В конце концов сделал ей предложение. Но красавица захотела денег и потребовала 3 тыс. долл. – на оформление документов для заключения брака. Расковалов отправил день­ги, но Коган вдруг исчезла с горизонта.

Жених пытался искать ее: связался с посольством России в Канаде. Однако там ему не помогли. Рассердившись, Расковалов направил на адрес посольства письмо с белым порошком. Приложил записку, в которой пообещал взорвать все посольства Канады и США. Брачного мстителя быстро нашли. Свердловский областной суд дал Расковалову 6 лет тюрьмы.

 Значит, не только наши брачные аферистки способны вытрясти из мужика деньги. Но и закордонные тоже.

 К слову, в том же Техасе с 2003 г. официально узаконены браки с животными. Так что любой может сделать предложение пони, черепахе или ламе. А еще можно выйти замуж за слона, хомяка или кролика. Никаких материальных проблем или финансовых претензий.

 А мы вот у себя в России никак друг с другом разобраться не можем. Может, потому у нас в стране так много брачных аферистов и аферисток?

Из досье «АН»

Соковыжималка замуж не хочет

 В ШТАТЕ Техас появился новый закон, благодаря которому можно регистрировать брак с представителями флоры и неодушевленными предметами. В список предметов, с которыми официально можно вступать в брачные отношения, входят цветы, овощи и фрукты, бытовая техника и электроника (кроме соковыжималки и мясорубки), игрушки, предметы личной гигиены и коллекционирования (почтовые марки, монеты и пивные банки), средства передвижения (легковые автомобили, мотоциклы и катера), одежда и нижнее белье. Всего – 754 наименования.

 Мир, похоже, совсем сходит с ума? Или все дело в брачных аферах? Лучше уж жениться на собственной пижаме, почтовой марке или стиральной машине, чем на опасно предприимчивой брачной аферистке.

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