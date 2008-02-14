Киллеры на космодроме
№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В городе Байконур предотвращено заказное убийство.
Заказчик попросил своего прежде судимого родственника убить директора одного из госпредприятий. Он рассказал киллеру, в какое время и в каком месте удобнее всего это сделать. Но вмешались оперативники.
Напомним, что территория, на которой расположены город и космодром Байконур, арендуется Россией у Казахстана. Поэтому здесь действуют законы РФ.
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