Киллеры на космодроме

В городе Байконур предотвращено заказное убийство.

Заказчик попросил своего прежде судимого родственника убить директора одного из госпредприятий. Он рассказал киллеру, в какое время и в каком месте удобнее всего это сделать. Но вмешались оперативники.

Напомним, что территория, на которой расположены город и космо­дром Байконур, арендуется Россией у Казахстана. Поэтому здесь действуют законы РФ.