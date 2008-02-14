Опера прикинулись богатыми

ПОД видом состоятельных восточных бизнесменов сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу провели операцию по освобождению заложника.

В Управление обратилась Фируза Каримова и сообщила, что неизвестные выкрали брата ее мужа Дододжана, приехавшего в гости. Преступники позвонили ей и потребовали выкуп в 3 млн. долларов. В противном случае они обещали убить заложника.

Была разработана спецоперация, в которой приняли участие сотрудники еще двух управлений МВД РФ. Сначала удалось вычислить место, где держали Дододжана. На переговоры с похитителями оперативники явились под видом состоятельных господ с Востока.

При передаче части выкупа Каримов был освобожден живым и невредимым. Подозреваемые (при задержании они оказали сопротивление сотрудникам милиции) задержаны. Все они – земляки своей жертвы.

Идет следствие.