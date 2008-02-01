Родина помнит…

ИЗ ИСПАНИИ Генпрокуратура ожидает Александра Захарова и Мартина Бабакехяна, арестованных в Марбелье – приморском городе, давно облюбованном российскими оргпреступниками.

Обоих подозревают в убийстве губернатора Магаданской области Цветкова в октябре 2002 года.

Германия выдает нам Константина Коноваленко.

Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ. Самые тяжелые среди обвинений – «мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные группой лиц в особо крупном размере».

По версии прокуратуры, Коноваленко руководил организованной преступной группой, в состав которой входили ответственный сотрудник МВД России и внештатный помощник депутата Госдумы РФ (в 2006 г. этих двоих осудили на длительные сроки).

Были в «команде» Коноваленко и другие граждане. Они выдавали себя за высокопоставленных представителей спецслужб России и Федерального Собрания РФ. Представляясь будущим жертвам, показывали липовые (но хорошо сделанные!) документы.

Встречи с «клиентами», представителями кредитных коммерческих структур, проводили в престижных ресторанах. Причем являлись туда на дорогих иномарках. Людей запугивали ложной информацией об уголовных делах, возбужденных против их фирм. Обещали помочь их закрыть. За мзду, разумеется.

В общей сложности мошенники получили с жертв более 30 млн. рублей. Готовились выманить еще столько же, но помешали «силовики».