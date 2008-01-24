Мудров перемудрил

В Приморском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу депутата Законодательного собрания Дмитрия Мудрова.

Депутат заключал договоры с подставной компанией о передаче в аренду научно-исследовательских судов по 100 долл. в сутки. А потом эти же корабли сдавал в аренду другой фирме за 2–5 тыс. долларов.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока.