Каков хозяин…

В Башкортостане житель Нефтекамска Александр Спиридонов приговорен к двум месяцам лишения свободы за то, что натравил бойцовую собаку на малолетнюю девочку.

19-летний Александр Спиридонов, который работал в одном из местных детских оздоровительных центров инструктором по туризму, распивал горячительные напитки с приятелями во дворе своего дома. Рядом гуляли дети. Тут же бегала собака инструктора – доберман. Пытаясь доказать, что у пса хорошая хватка, он дал команду атаковать малолетних детей. Собака набросилась на восьмилетнюю девочку и прокусила ей нос.