Окно в Европу

19 сотрудников Управления гражданства и иммиграции Латвии задержаны мест­ной полицией за торговлю латвийскими паспортами. Покупателями были россияне, белорусы и украинцы, стремившиеся попасть в Шенгенскую зону без проблем.

Документы у коррумпированных чиновников покупали за 70–100 тыс. евро. Паспорта вовсе не были подделкой – данные на их обладателей вносили во все реестры и электронные системы страны, и таким образом покупатели становились полноправными гражданами Евросоюза. За время деятельно­сти преступной группы в 2004–05 гг. нелегально было выдано более 100 паспортов, обладатели которых ­установлены местной полицией.