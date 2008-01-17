Кингисеппцы осуждены

МОСГОРСУД огласил приговор по делу лидера и шести участников кингисеппской группировки. Имран Ильясов приговорен к 19 годам колонии строгого режима, 6 других участников получили от 6 до 9,5 лет. На счету этой группировки тоже заказные убийства, разбои, вымогательства.