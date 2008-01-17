Ореховские раскалываются

НАЧАЛИСЬ судебные слушания по делу трех киллеров из орехово-медведковской ОПГ. Их обвиняют в покушении на руководителя компании «Русское золото» Александра Таранцева, организации двух взрывов и других преступлениях. Среди подсудимых – Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат. На счету ореховской ОПГ 55 доказанных убийств и 12 покушений.

В ходе следствия Алексей Шерстобитов начал давать показания, признавшись, что давно хотел завязать с криминальным прошлым.

А это прошлое было бурным во второй половине 90-х гг., когда шел очередной передел сфер влияния между группировками. И взрывы, которые фигурируют в этом деле, были предназначены конкурентам по криминальному бизнесу из измайловской ОПГ.

А в 1999 г. Шерстобитову, Погорелову и Вилкову заказали убийство Александра Таранцева – президента компании «Русское золото», которая управляла Митин­ским, Тушинским, Пражским, Дорогомиловским и Покровским рынками Моск­вы.

На этих рынках бандиты намывали «черного нала» не меньше, чем на золотых приисках. И главное – все под боком, а не в далеком Магаданском крае, только Таранцев мешал.

Его хотели убрать по последнему слову техники – использовать оружие с дистанционным управлением. Рядом с офисом «Русского золота» в «Жигулях» бандиты установили автомат с оптическим прицелом и видеокамерой. Но эта конструкция сработала совершенно не вовремя, включилась сама, в результате чего был убит охранник офиса и ранены двое сотрудников компании. Слушания продолжаются.