Банкиры под пулями

НЕДАВНО погиб сотрудник Внешторг­банка (ВТБ) Александр Фунин. Жена нашла его мертвым в туалете. Рядом находился травматический пистолет, из которого, по версии следствия, Фунин выстрелил в себя по неосторожности.

Незадолго до смерти А. Фунина, в начале декабря на даче в Подмосковье было обнаружено тело еще одного из директоров ВТБ Олега Жуковского. Это был суицид, считает следствие. Якобы Жуковский связал себя по рукам и ногам, накинул на шею удавку, написал записку, в которой просит никого не винить в свой смерти, и прыгнул в бассейн с водой.

Сначала хотели провести следственный эксперимент. 5–6 добровольцев из областной милиции должны были также связать себя и также нырнуть. Но потом следствие замолчало о рискованном опыте и отправило записку на графическую экспертизу, чтобы выяснить, не сочинял ли ее Жуковский в состоянии аффекта или под давлением посторонних.

Напомним, что в 2006 году погиб еще один сотрудник ВТБ Александр Плохин. Его застрелили неизвестные в подъезде его дома из пистолета с глушителем. Преступление до сих пор не раскрыто.