Почка из погребального агентства

В СЕНТЯБРЕ 1991 г. в России появился благотворительный Фонд «Дом детей-сирот». Распоряжением Президента РФ от 24 сентября 1991 г. Фонду были даны особые права. МИД должен был предоставить каналы для передачи информации. Минздраву вменялось в обязанность обеспечивать Фонд данными о детях-сиротах. Но случился скандал. Руководство Фонда решило оказать помощь британской семье в приобретении детской почки из России.

В феврале 1994 г. министру здравоохранения Эдуарду Нечаеву пришло письмо из Управления продовольствия и лекарств США: «Обращаемся с просьбой организовать визиты американских представителей в учреждения России, которые могли бы поставлять человеческие ткани в США. Нам известны несколько источников поступления тканей человека из Москвы».

Комментарии, наверное, излишни?



Наркоманы в списках не значатся



«ПОСЛЕ так называемого дела трансплантологов в 20-й больнице Москвы (в той самой, в которой от кровотечения в лифте скончался раненый американский журналист Пол Хлебников. – «АН») операции по пересадке органов в России сократились в разы, – пишет Евгений Павлович Косаковский из Тюмени. – Но очереди на пересадку почки, печени, роговицы тянутся многокилометровые. Листы ожидания везде перезаполнены. Как наши соотечественники выходят из положения? Или народ просто мрет как мухи?»

Как выяснилось, из положения выходят по-разному. Некоторые отправляются за кордон, чтобы там решить эту проблему.

«Мы уехали из Питера в США, в Северную Каролину, – сообщает в своем послании в редакцию Марина К. – Уехали с дальним прицелом – мужу нужно было пересадить почку, и мы были уверены, что в Америке у нас с этим проблем не будет. И что же? Недавно узнали, что почку мы получили весьма сомнительного качества, потому что «ночные трансплантологи» забирали органы у доноров прямо в погребальном агентстве. Об этом, кстати, широко сообщали американские СМИ. И хотя власти потребовали отозвать сотни трансплантатов, изъятых в антисанитарных условиях, никто не знает, какую именно почку или печень носит реципиент в своем теле. Еще при проверке было выявлено, что истории болезней доноров подтасованы, скрыта вся информация и о перенесенных онкологических заболеваниях, и об употреблении наркотиков. Проблема, конечно, есть. Органов для трансплантации не хватает. И писать нужно не только о транснациональной преступности, но и о жуликоватых врачах».



В преступный бизнес втянуты не только врачи



«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ организованная преступность в сфере трансплантологии глубоко затронула Россию, – пишет известный юрист Сергей Белозерцев, сопред- седатель Международного движения против преступности и коррупции «Наше право». – Черный бизнес процветает под покровительством правоохранительных органов. В этот бизнес втянуты не только медики, но и торговцы живым товаром, специалисты по взятию заложников в различных регионах страны, содержатели нелегальных тюрем. Если бы родственники умерших в больницах людей настаивали на обязательном вскрытии и проверяли, на месте ли внутренние органы, то информации у нас было бы значительно больше.

Почему процветает преступность, буйно растут, как говорит нынешний президент, «преступные сообщества по горизонтали и вертикали»? Вопрос риторический. Закон не действует. А если и действует, то весьма избирательно, не единообразно и почему-то обязательно в чью-либо пользу.

Главным катализатором является нежелание называть все своими именами, сокрытие правды, подмена информации о происходящем виртуальной реальностью и безнаказанность преступников. Израильские полиция и суды энергично сражаются с «черными» трансплантологами. А у нас, в России, похоже, ничего не делается, чтобы пресечь пересылку органов в Израиль, Германию и США.

Вот случай из жизни. В 1993 г. британские журналисты прислали телеграмму в Россию. Они установили факты транспортировки и торговли человеческими органами через аэропорт в Беслане. Информацию тут же передали куда надо, но кто-то ее аккуратно похоронил».

Большая Манила или Москва?



«КУПИМ почку или печень, вознаграждение гарантируем» – таких объявлений сегодня очень много в Интернете. Откройте сайты некоторых сингапурских или филиппинских клиник. Вам предложат купить путевку и совершить трансплантологический тур, – сообщает в своем послании анестезиолог Игорь Киреев из Екатеринбурга. – Хотите, вам пришьют новые почку, печень? Предложат новое сердце? Вопрос у меня такой: а не начнут ли приезжать и к нам в Россию богатые «буратино», чтобы заиметь молодую печень или свеженькую почку? И может ли у нас в России случиться бум трансплантологического туризма. Тем более что в печати прошли сообщения, что у нас вот-вот разрешат трансплантацию органов у детей? А наши правоохранительные органы работают сами знаете как…»



«Инструкция по констатации смерти»



«МИНЗДРАВ России планирует разрешить пересадку детских донорских органов, – подхватывает тему Игоря Киреева врач-педиатр Ирина Кудинова из Новосибирска. – Это позволит сохранить тысячи детских жизней. Но операции по трансплантации донорских органов от детей к детям у нас запрещены, хотя за границей их делают давно. Законы о детском донорстве приняты в США, Канаде, Германии, Великобритании. Но откуда брать эти органы? Не появятся ли преступники, которые будут похищать детей на «запасные части» прямо на улицах. Или я сгущаю краски?»

Действительно, в июле 2007 г. заместитель министра Владимир Стародубов заявил, что Мин­здравсоцразвития закончил работу над документом, регламентирующим пересадку печени, кишечника, сердца, легкого от ребенка к ребенку. Листы ожидания на пересадку детских органов переполнены.

Органы для нуждающихся будут изымать по «Инструкции по констатации смерти ребенка на основании диагноза смерти мозга». Она содержит комплекс медицинских критериев. Проводить двойную процедуру установления смерти мозга будет специальная комиссия. В ее составе – главный врач больницы, врач анестезиолог-реаниматолог, невролог и педиатр. Для забора органов требуется обязательное разрешение от родителей ребенка.

А как будут работать наши правоохранительные органы в этом направлении? Пока неизвестно.



PS. Пришел в редакцию и отклик на нашу публикацию от председателя правления Российского детского фонда писателя Альберта Лиханова. В нем Альберт Анатольевич сообщает, что Российский детский фонд никогда не участвовал в международном усыновлении детей. «Никогда! И ни при каких обстоятельствах», – добавил Альберт Анатольевич в разговоре с журналистом «АН». Хотя ребенок ждать не может, риск есть и будет. И риск у нас в России все-таки выше...

Из досье «АН»:

В АВГУСТЕ 1991 г. был подписан договор об учреждении в Москве филиала Всемирного центра по трансплантации детских органов. Филиалы центра находятся в Бразилии, Коста-Рике, Колумбии, Мексике.